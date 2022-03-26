74歲翁吞藥大戰賣淫女…撐10分鐘赴極樂世界 這句話竟成遺言

在「幸福」之中突然離世？日前，印尼一名74歲的老翁花錢買「一夜春宵」，事前他還自備小藥丸，想與女子來場翻雲覆雨的絕倫體驗。據女子描述，老翁吞藥後氣勢驚人，不料才經過10分鐘，他卻像斷了電般毫無動靜，就此沒了呼吸心跳，嚇的她趕緊報警。

根據《中國報》報導，事件發生在印尼東爪哇省諫義里，本月23日，一名74歲的老翁花錢買春，更自備強力春藥，想與女子來個「永生難忘的體驗」。據48歲的賣淫女子描述，老翁吞下藥丸後才開始脫衣解扣，且藥效發揮之快，老翁立刻活力充沛、精力旺盛，迫不及待地撲到她身上。

女子形容當天「激鬥的場面」，老翁吃藥後整個生龍活虎，宛如「電鑽」般向她強烈猛攻，更一度粗暴地扯開她的內衣，她也忍不住抱怨一句「這件內衣是我新買的」，老翁則回應「結束後再買一件賠妳」，沒想到看似再普通不過的對話，卻成了老翁的遺言。

兩人纏鬥近10分鐘的時間後，老翁突然停下動作，女子以為他已經結束了，便直接前往浴室淨身，不料出來後見老翁仍沒有動靜，上前確認後才發現他已沒了呼吸心跳，嚇的當場報警。

警方趕抵現場後，發現老翁身上帶有現金及強力春藥，並將其作為證物保管，進一步調查事發經過，而老翁的遺體也已轉交給家屬，以便處理後續事宜。