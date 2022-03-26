91歲阿婆改嫁年輕小夥 慘被奪795萬下葬無名塚

英國高齡91歲的阿婆布列絲（Joan Blass）本身患有失智症，2011年認識小她24歲的年輕小夥佛蘭（Colman Folan），未料在佛蘭積極進攻下，布列絲瞞著子女與對方結婚，未料布列絲婚後數月就過世，而她的子女也發現，佛蘭奪走了布列絲21萬英鎊（約795萬元台幣）遺產，還將她草草下葬在無名塚。

根據「太陽報」報導，布列絲前夫在2008年離世，後續她就被診斷為血管性失智症（Vascular dementia），但佛蘭卻展開熱烈追求，甚至在布列絲去世前5個月，搬進她家中居住。

由於布列絲不知道佛蘭的真名、住處、背景等資訊，她的兒女擔心母親被騙，曾尋求社福單位、警方的幫忙，但卻沒有得到實質的幫助。布列絲兒女指控，母親與佛蘭前往里兹（Leeds）市登記結婚時，連自己的名字都快不記得了，因此控訴佛蘭與母親結婚只是覬覦財產，根本是一場騙局。

布列絲雖然在2004年曾立下遺囑，但自從結婚後，佛蘭就已擁有合法繼承17.5萬英鎊房產的一半產權，還能擁有布列絲3.5萬英鎊的個人財產，而布列絲女兒的婚紗也包括在財產內。雖然布列絲兒女對佛蘭提出訴訟，但法官認為證據不足。

布列絲兒女指控，佛蘭白白獲得21萬英鎊遺產，甚至一直住在母親家中，直到與他人再婚後才離開，更令人難以接受的是，佛蘭在母親去世後，僅草草將遺體埋葬在無人塚內，也沒有告知他們喪禮何時舉行，他們根本無法送母親最後一程。

雖然距離布列絲去世已5年多，但布列絲兒女至今不敢踏進母親家中，他們表示，雖然那棟房子有許多家族回憶，但留在那裡就會想起過往痛苦的回憶，因此只好將房子另一半產權出售。