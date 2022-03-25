影／紅色卡車慘遭龍捲風捲入 瘋狂翻滾旋轉後竟平安駛離

他的運氣是否太好？美國近日多處受龍捲風吹襲，其中德州多地形成龍捲風，一條龍捲風中出現紅色卡車的影片，意外令網友都在搜「Red Truck」，事關這架車居然在龍捲風內行駛，被吹翻狂旋轉再落地後，竟能繼續駛離龍捲風，在網上引起轟動，認為他沒受傷都嚇到失禁。警方指曾接觸這名司機，他身體沒有大礙，當時不知道他駛了入龍捲風中，「我敢肯定他嚇死了」。

該名16歲司機仍是學生，他後來接受電視台訪問，稱當時工作面式完覺得成功便打給朋友，沒有看到龍捲風、也沒有聽到警報，頭一轉就駛入龍捲風，車被吹起他只能抓住方向盤祈禱。生死關頭最後人沒事，但那輛車對他意義重大，現在唯有收拾心情回去上班。

德州多處近日受龍捲風吹襲，3月21日，追風人士埃芬格（Brian Emfinger）在Twitter上傳影片，指在龍捲風中發現一輛紅色雪佛蘭卡車。影片所見，龍捲風內塵土飛揚，空中有大量雜物，頻頻發出疑似電器受破壞後的電光，惟畫面中央有部顯眼紅色卡車，最先打橫經過路面，被強風吹翻後車身打直在風中旋轉，轉著轉著又四輪著地，車身左右搖晃，在附近樹木及電線都吹斷的情況下，卡車竟然順利開走，「我不敢相信他就這樣開車走了」。

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022

影片隨後瘋傳，當地傳媒指事發於德州埃爾金（Elgin）的290號高速公路，民眾不停搜尋「Red Truck」的下落。市民布里奥内（Ruben Briones）曾和卡車司機談話，司機當時流著眼淚，看起來很震驚，他來自德州另一城市曼諾（Manor），最後將車子停在當地朋友家中，萬幸的是司機看起來沒事。而留在埃爾金的卡車窗已經吹爛、車上有凹痕及刮痕，側邊後照鏡都不見了。

當地警方也表示，那名司機看起來沒大礙。埃爾金警察指揮官克里姆（Aaron Crim）表示，龍捲風來襲後不久，他曾在路邊和這名司機聊天，「我問他是否還好，他搖了搖頭，沒有真的回答我」，司機左臂有擦傷，剛好有名自稱是醫護的女性幫忙包紮其手臂，司機看起來約20歲。直到晚上他看到瘋傳影片，才明白那司機極度受驚，「我敢肯定他嚇死了」。

卡車窗已經吹爛、車上有凹痕及刮痕，側邊後照鏡都不見了。 圖／截自news4sa

網友看到卡車安全駛出已感到難以置信，連人都無事更加嚇呆了，「他應該嚇到失禁」。許多人又笑說他像在幫車輛打廣告，證明汽車有多安全，呼籲雪佛蘭送一輛新車給他。

萬眾期待下，當地電視台成功找到司機里昂（Riley Leon），原來只有16歲還是學生，原來當天他去了面試，本來想打給朋友說面試很成功，突然就發現身處龍捲風中間。里昂形容龍捲風像不知從何而來，也沒感覺到或看到有龍捲風，聽人說有響警報，但他沒有聽到。卡車被吹起後，「老實說我不知怎辦，我抓住方向盤開始祈禱」，他知道最近天氣很差，但沒想過會撞正龍捲風。

最後車子四輪著地時，他手搖到放在腿上，眼前一切像沒發生過一樣，「我並沒有那麼害怕，但對我來說是個震撼時刻」，他馬上開車，埃爾金空無一人像個鬼城一樣，當時一心想回家，並考慮是否繼續駕車，幸好他選擇停下車沒有冒險。

里昂在290號公路停下車，才發現紅色雪佛蘭玻璃破碎，車身受損嚴重。他指這架車是家人持有，已經用了10年，但父親將車傳給了他，他自己付錢買下，見到破損情況有功虧一簣的感覺。後來是哥哥上網看到影片才發現自己紅了，現在他被同學認出，人們也叫他「龍捲風男孩」。而當日的面試亦通知成功，他正準備就職，此次教訓後，以後天氣惡劣時他都會待在家中。死裡逃生，他說要感謝上帝，像給了他人生第二次機會。

龍捲風侵襲德州中部，而埃爾金龍捲風路徑長達14英里，風速達拿小時130英里。

16歲的里昂還是學生，當天是出門去面試。 圖／截自kvue3

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文章授權轉載自《香港01》