白雪公主殺人案轟動日本！狠女為保險金殺害2任丈夫 餵藥再溺斃

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》經常會分享一些驚人故事，當中除了勵志的減肥故事，還有不少可怕的犯罪和殺人事件。這次他們介紹了日本一起「白雪公主殺人事件」，講述一位女性為了謀取保險金而殺害兩任丈夫的真實事件。完美犯罪從未被懷疑，直到一次搜查科長翻看案件記錄時才發現可疑之處，一步步揭發可怕的罪行。

事件的女犯人高橋裕子，自小因雪白的肌膚、大大的眼睛和出身富裕家庭的舉止，而被大家成爲「白雪公主」，但真正的她遠遠不像花名一般可愛。在她23歲的時候她與一位男性結婚養育兩個孩子但離婚收場，到了1987年她31歲的時候與一位建築事務所老闆結婚。當時建築業興旺，她想買什麼就可以買什麼。但盛況沒有持續太久，高橋丈夫的公司陷入財務危機甚至破產，一連串可怕的事件就從這裡開始。

高橋裕子婚後在丈夫的建築公司任職，過著富裕的生活。但不久之後，丈夫的公司因爲日本經濟蕭條而遇上危機，經營困難甚至陷入財困欠債累累。但高橋並沒有改變生活習慣，每個月都會花60萬日元（約新台幣14萬元）以上購物。

丈夫借錢填她做擔保人

在財困之下她找上幫自己兒女補習的大學生，利用他對自己的戀愛感情向他借錢。從大學生手中得到45萬日元（約新台幣10萬元）後，卻依然花費在購物上。為了逃避追債他們搬了家，但丈夫公司的財務危機依然未得到解決。丈夫還在高橋不知情之下借了1200萬日元（約新台幣283萬元），將她填作保證人。於是高橋在1994年7月果斷地與丈夫離婚，但為了孩子們依然同居。

同年9月3日，前夫走投無路決定用一氧化碳嘗試輕生卻不成功。他原計劃死後可以用以前買的1億1千萬日元（約新台幣2596萬元）人壽保險以還債。高橋聽後想到只要前夫死去自己就可以獲得1億日元，於是前夫後來幾次嘗試輕生她都未加阻止，甚至對前夫加以言語暴力，問他為什麼不快點去死。

高橋裕子在過程中扮演「悲劇女性」，進而躲避警方懷疑。圖／《ザ!世界仰天ニュース》截圖

餵藥再以刀刺死丈夫

直至9月29日，前夫的公司終於破產，看見「命很硬」的前夫，高橋下定決心要殺害他。更找回那位大學生幫她想殺人計劃，決定用安眠藥讓前夫沉睡再用刀刺死他。在10月尾，她便下藥並刺死丈夫，隨即逃離現場。讓大學生確認前夫是否真的死了，才向警察報案，佯裝第一發現者。再用前夫過去嘗試輕生時寫的遺書，將事件裝成自殺。

高橋扮演悲劇的女性，完全沒有被警方懷疑。成功得到保險金還債，再出售前夫的公司，得到1億2千4百萬日元（約新台幣2926萬元），買入高級寓所單位，並開了自己的酒吧。靠接近酒吧裡的有錢客人獲取金錢。

在殺害前夫後3年她遇上一位高級旅館的總經理，交往兩年後在1999年10月結婚。誰知這位第二任丈夫卻在婚後不足一年被降職甚至失業。高橋的態度立刻180度大改變，因為她覺得沒錢的男人沒有任何價值。進而對丈夫施加言語暴力，更會掌摑他，逼他寫悔過書。

高橋的丈夫為了展現對她的愛，甘願附死。圖／《ザ!世界仰天ニュース》截圖

為保險金再次殺人

被高橋殘酷對待的丈夫，在2000年8月對她說，為自己的無能感到抱歉，只可以死後用保險金向她補償。聽到丈夫有輕生的意思，高橋在9月立刻帶丈夫加入新的8千萬日元（約新台幣1888萬元）保險計劃。

到了11月，丈夫指自己有糖尿病曾經發病暈倒，提出自己可以在浴缸裡假裝病發溺死。輕生當日服下安眠藥叫高橋幫忙，將他壓在水面下溺死；為了展現對高橋的愛，甘心為她而死。而冷血的高橋則從中得到2740萬日元（約新台幣646萬元）。

回到翻案的2003年，警察團隊在搜查中找到不少高橋的可疑證據，包括她在殺害第二任丈夫前曾買下5800萬日元（約新台幣1369萬元）的豪宅，更表示自己在殺害丈夫的11月會有一筆收入。但因為離事件已經一段時間，沒有留下任何證據，難以作進一步行動。

可是，警方發現高橋在自己經營的酒吧裡，與多位有妻子的客人發生關係，並以向妻子告狀威脅他們付錢，以此得到數百萬日元。於是他們在距離高橋第一次殺人後大約10年的2004年7月22日，以恐嚇罪名拘捕她。而高橋最終也承認了自己的所有罪名。在2011年因恐嚇、騙取保險金等罪名被判終身監禁。

這位「白雪公主」為了金錢不惜殺害自己的兩任丈夫，相當殘忍可怕。翻案的搜查科長表示，若不是自己發現可疑之處，說不定會接連出現更多受害者。

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2004年7月22日，高橋被以恐嚇罪名拘捕，隨後她也認了所有罪名。圖／《ザ!世界仰天ニュース》截圖 高橋裕子在2011年因恐嚇、騙取保險金的罪名被判終身監禁。圖／《ザ!世界仰天ニュース》截圖

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文章授權轉載自《香港01》