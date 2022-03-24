90秒即食「拉麵販賣機」首駐羽田機場 網友飛500公里吃嘸傻眼

日本羽田機場近日出現一台「拉麵自動販賣機」，號稱90秒內即可做好一碗熱騰騰的拉麵，對深夜往來的旅客是一大福音，不過在吸引眾人討論的同時，有不少人也紛紛曬出日本境內散布各處的拉麵販賣機，比較其價格及速度。

對外國遊客來說，日本境內大大小小、什麼都賣的自動販賣機是難忘特色，不過在車站、機場等地仍多以飲料、零食為主，不過日前東京羽田機場宣布，「拉麵販賣機」將於23日進駐第二航廈，讓國內外旅客24小時都可以吃到美味拉麵。

據日媒《Aviation Wire》報導，此台拉麵販賣機為美國「妖怪（Yo-Kai Express）」公司開發，首次在日本亮相，點單付款後約90秒後熱呼呼的拉麵就會現身。據負責人表示，拉麵販賣機是將麵條、湯、食材冷凍後放入碗中，待顧客點選後再加入熱水調理，目前共有鹽味、醬油、豚骨、味噌四種口味，售價為790日圓（約新台幣190元），可用信用卡、交通卡或電子支付結帳，不收現金。

消息一出，立刻有拉麵迷前往嘗鮮，不過也許是過於熱情，開賣當天晚上就傳出機器故障的消息，不少人敗興而歸，甚至有人特地從大阪飛抵東京，跨越500公里卻無法吃到這碗「來自美國的拉麵」，非常失望。

網友分享日本自有的拉麵自動販賣機。 圖／翻攝自twitter@kurokawa_travel

拉麵販賣機在日本並非首次出現，有網友也分享附近的拉麵販賣機，雖然只有「拉麵」和「烏龍麵」兩種選擇，卻只需250～350日圓（約新台幣60～90元），且25秒左右即可出餐。

事實上，Yo-Kai Express創辦人為台灣前工程師林志鴻，花了2年研發才推出第一台自動販賣機，隨後賣進特斯拉、網飛，在2021年台灣疫情嚴峻時也進駐亞東、部桃等醫院，為醫護人員提供24小時免接觸的熱食。