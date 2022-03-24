男遇「正妹」私訊加好友樂歪了 竟發現藏鏡人是爸爸

美國31歲男演員莫羅西尼（James Morosini）日前透露，他20歲時曾在網路上結識一名叫貝卡（Becca）的女性，還發現他們共同喜好及興趣，就在莫羅西尼以為遇到真命天女時，竟發現「貝卡」的真實身分是自己的爸爸。莫羅西尼將這段真實故事改寫成電影《I Love My Dad》。

莫羅西尼說20歲時曾跟爸爸大吵一架，決定在社交平台上封鎖他、刪除他的電話、斷絕一切聯繫。有一天莫羅西尼發現有個自稱貝卡的漂亮女孩要求他加好友樂歪了，2人交談後感情迅速加溫，直到莫羅西尼看到「貝卡」的電子郵件地址竟跟老爸一樣，這才發現真相。

莫羅西尼提到當時他的爸爸申請了一個假帳號想來確保他一切無恙，也希望能修復父子關係。

莫羅西尼透露這個經歷讓他們父子關係更加緊密：「當時我們的關係降到冰點，迫使我們面對父子關係裡的基本問題，隨著時間推移我們討論彼此的關係，關係因此變得更好。現在我們感情很好。」