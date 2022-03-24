快訊

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

很寬又不用淋雨！ 男花2年在自家花園挖出12公尺地下隧道

聯合新聞網 / 綜合報導
男花2年在自家挖出長達12公尺地下隧道。圖／取自mirror
男花2年在自家挖出長達12公尺地下隧道。圖／取自mirror

英國42歲男性弗澤（Colin Furze）耗時2年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道，連接他的房子跟室外小屋，讓自己走到小屋時不會被雨淋濕。

他每天都挖除3500公斤的瓦礫，還將挖穴道過程放到私人頻道，吸引超過600萬觀看人次。弗澤說：「這是我頻道上很受歡迎的計畫。這個計畫非常酷，每個人都喜歡挖隧道的點子。我做了人們想做但沒時間金錢完成願望的計畫……」

弗澤表示打開後門走到小屋很快，但走地下隧道更有趣，且下雨也不會被淋濕。

弗澤2018年11月從他的小屋地板下開始挖隧道，耗時大約1年才挖了350公尺半深。他會趁鄰居不在時才開始工作，所以不會太吵到鄰居。他使用鏟子和帶有滑輪系統的鏟斗取出洞裡的碎石，將隧道越挖越深。

爾後他停工一陣子，直到去年3月，他在朋友辛普森（Rick Simpson）和藍伯（Tom Lamb）的幫助下，才以液壓裝置在泥土和岩石中橫向挖掘，重啟挖隧道計畫。

弗澤解釋：「當隧道深入小屋、車庫和房子地基下面時，我們不得不用手挖掘。 這個工作非常辛苦，但也是我做過的最愉快的事情。」

弗澤提到他們使用「鏟子和液壓裝置」以降低噪音。完工的隧道入口位於弗澤廚房的櫥櫃中，寬120公尺，高120公尺，以鋼筋和混凝土讓構造更堅固。

弗澤曾以世界上最快的摩托車和可駕駛的浴缸車等發明聞名。他介紹完工的隧道時表示：「隧道裡非常寬敞，每位訪客都想走走看。」

噪音 英國

延伸閱讀

5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

男8年耗千萬打造全英最大鐵道模型 曾隱瞞女友「怕被分手」

女努力減肥卻體重狂飆 醫挖出禍首：長出頭髮跟牙齒的9公斤卵巢腫瘤

相關新聞

男遇「正妹」私訊加好友樂歪了 竟發現藏鏡人是爸爸

美國31歲男演員莫羅西尼（James Morosini）日前透露，他20歲時曾在網路上結識一名叫貝卡（Becca）的女性，還發現他們共同喜好及興趣，就在莫羅西尼以為遇到真命天女時，竟發現

很寬又不用淋雨！ 男花2年在自家花園挖出12公尺地下隧道

英國42歲男性弗澤（Colin Furze）耗時2年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道，連接他的房子跟室外小屋，讓自己走到小屋時不會被雨淋濕。

10年前一場邂逅 女尋找名字紋在她臀部的神秘男人

英國女性10年前遇到一個名男性，對方提議付30歐元（約合新台幣944元）給她，讓她在身上紋該男性的名字，而她真的照做了。10年後她想找回那名男士。

19歲少年麥當勞下班後「天天跑10公里回家」 超暖原因曝光

下班後只想「衝」回家嗎？日前，印度一名電影製片人卡普里（Vinod Kapri）開車行經郊區時，在路上發現一名背著背包的少年一路狂奔，奔跑距離之長，但少年卻臉不紅氣不喘的徑直向前，令他相當驚訝。好奇心使然，卡普里湊近詢問了少年跑步的理由...

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

住巴西亞馬遜熱帶雨林的8歲、6歲原住民小兄弟，失蹤近4個星期後奇蹟獲救。

5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

英國5棟價值皆超過100萬英鎊（約合新台幣3750萬元）的豪宅遭拆除。當局本周將最後1棟房夷為平地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。