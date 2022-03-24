10年前一場邂逅 女尋找名字紋在她臀部的神秘男人

英國女性威廉絲（Kaylie Williams）10年前跟姊妹淘度假時，遇到另一群來辦單身趴的男性，威廉絲和其中一個男性聊開了，對方提議付30歐元（約合新台幣944元）給她，讓她在身上紋該男性的名字，而威廉絲真的照做了。10年後威廉絲想找回那名男士。

威廉絲坦承自己當時喝茫了，聽到該男性提議時還以為他在開玩笑，但隔天酒醒後發現自己的臀部已刺了對方的姓名Daniel Forde。

威廉絲後來也成了人母，但她仍拒絕去除紋身，還誓言會一輩子留著這個紋身：「一點都不後悔紋身，這是我們姊妹淘旅行很好的回憶。」威廉絲表示現在她想找回那名男性：「畢竟這是我屁股上的名字。」

威廉絲透露自己在社群平台找到一個Daniel Forde，但不確定他是否就是當年的Daniel Forde，已寄了私訊給對方，等對方讀訊息。

威廉絲說：「如果能和他重新聯繫很好，想知道他是否還記得。如果我真的找到他，我不知道要跟他說什麼。也許我會還他紋身的錢。誰知道呢？」

但網友對於這段奇緣紛紛表示不以為然：「我們不需要看臀部刺青的照片，我還在吃午餐...」「如果男性的名字是Bob，那她只要在兩側臀部各刺上一個B就好了」、「這女的真是夠了。這名男性現在搞不好已經有妻小了，並不想回憶過去」。