快訊

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10年前一場邂逅 女尋找名字紋在她臀部的神秘男人

聯合新聞網 / 綜合報導
女尋找名字紋在她臀部的神秘男人。圖／取自metro
女尋找名字紋在她臀部的神秘男人。圖／取自metro

英國女性威廉絲（Kaylie Williams）10年前跟姊妹淘度假時，遇到另一群來辦單身趴的男性，威廉絲和其中一個男性聊開了，對方提議付30歐元（約合新台幣944元）給她，讓她在身上紋該男性的名字，而威廉絲真的照做了。10年後威廉絲想找回那名男士。

威廉絲坦承自己當時喝茫了，聽到該男性提議時還以為他在開玩笑，但隔天酒醒後發現自己的臀部已刺了對方的姓名Daniel Forde。

威廉絲後來也成了人母，但她仍拒絕去除紋身，還誓言會一輩子留著這個紋身：「一點都不後悔紋身，這是我們姊妹淘旅行很好的回憶。」威廉絲表示現在她想找回那名男性：「畢竟這是我屁股上的名字。」

威廉絲透露自己在社群平台找到一個Daniel Forde，但不確定他是否就是當年的Daniel Forde，已寄了私訊給對方，等對方讀訊息。

威廉絲說：「如果能和他重新聯繫很好，想知道他是否還記得。如果我真的找到他，我不知道要跟他說什麼。也許我會還他紋身的錢。誰知道呢？」

但網友對於這段奇緣紛紛表示不以為然：「我們不需要看臀部刺青的照片，我還在吃午餐...」「如果男性的名字是Bob，那她只要在兩側臀部各刺上一個B就好了」、「這女的真是夠了。這名男性現在搞不好已經有妻小了，並不想回憶過去」。

單身 刺青 英國

延伸閱讀

俄軍不想再戰「朝自己腿上開槍」以便能返國免受罰

影／乘客「不忍了」！男童搭機大哭 一群漢子大合唱哄孩神曲

辣妹在男友面前拒不放屁 「憋屁」到送醫後感嘆：這才是丟臉

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

相關新聞

男遇「正妹」私訊加好友樂歪了 竟發現藏鏡人是爸爸

美國31歲男演員莫羅西尼（James Morosini）日前透露，他20歲時曾在網路上結識一名叫貝卡（Becca）的女性，還發現他們共同喜好及興趣，就在莫羅西尼以為遇到真命天女時，竟發現

很寬又不用淋雨！ 男花2年在自家花園挖出12公尺地下隧道

英國42歲男性弗澤（Colin Furze）耗時2年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道，連接他的房子跟室外小屋，讓自己走到小屋時不會被雨淋濕。

10年前一場邂逅 女尋找名字紋在她臀部的神秘男人

英國女性10年前遇到一個名男性，對方提議付30歐元（約合新台幣944元）給她，讓她在身上紋該男性的名字，而她真的照做了。10年後她想找回那名男士。

19歲少年麥當勞下班後「天天跑10公里回家」 超暖原因曝光

下班後只想「衝」回家嗎？日前，印度一名電影製片人卡普里（Vinod Kapri）開車行經郊區時，在路上發現一名背著背包的少年一路狂奔，奔跑距離之長，但少年卻臉不紅氣不喘的徑直向前，令他相當驚訝。好奇心使然，卡普里湊近詢問了少年跑步的理由...

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

住巴西亞馬遜熱帶雨林的8歲、6歲原住民小兄弟，失蹤近4個星期後奇蹟獲救。

5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

英國5棟價值皆超過100萬英鎊（約合新台幣3750萬元）的豪宅遭拆除。當局本周將最後1棟房夷為平地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。