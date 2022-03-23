亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

住巴西亞馬遜熱帶雨林的8歲、6歲原住民小兄弟格勞科與格萊森（Glauco and Gleison Ferreira），失踪近4個星期後奇蹟獲救。

2人上月18日在亞馬遜雨林試圖捕捉小鳥時迷路了。當地一名伐木工人本月15日在離小兄弟住所6公里處發現他們。他們目前因營養不良在醫院接受治療，恢復狀況良好。

2人失踪後，數百名居民花了數週時間尋找他們。但時值亞馬遜雨季，在叢林中行走和移動比平時更困難。緊急服務部門決定在上月24日取消搜索，但當地人繼續尋找小兄弟。

當時其中一名男孩聽到伐木工撞到樹木發出聲音後便大聲呼救。伐木工循著聲音找到躺在地上的小兄弟，他們飢餓且虛弱，身上有許多皮膚擦傷。小兄弟告訴父母，他們迷路時吃sorva（一種夾竹桃科開花植物的漿果）、喝小溪裡的水和雨水。

小兄弟的媽媽卡瓦略（Rosinete da Silva Carvalho）表示：「男孩們很常吃 sorva，我大兒子打獵時會帶著sorva，當我看到sorva時，也會摘一袋給他們。」