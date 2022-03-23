快訊

直播／本土+2、無病歿 境外移入95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

聯合新聞網 / 綜合報導
小兄弟獲救時營養不良。圖／取自mirror
小兄弟獲救時營養不良。圖／取自mirror

巴西亞馬遜熱帶雨林的8歲、6歲原住民小兄弟格勞科與格萊森（Glauco and Gleison Ferreira），失踪近4個星期後奇蹟獲救

2人上月18日在亞馬遜雨林試圖捕捉小鳥時迷路了。當地一名伐木工人本月15日在離小兄弟住所6公里處發現他們。他們目前因營養不良在醫院接受治療，恢復狀況良好。

2人失踪後，數百名居民花了數週時間尋找他們。但時值亞馬遜雨季，在叢林中行走和移動比平時更困難。緊急服務部門決定在上月24日取消搜索，但當地人繼續尋找小兄弟。

當時其中一名男孩聽到伐木工撞到樹木發出聲音後便大聲呼救。伐木工循著聲音找到躺在地上的小兄弟，他們飢餓且虛弱，身上有許多皮膚擦傷。小兄弟告訴父母，他們迷路時吃sorva（一種夾竹桃科開花植物的漿果）、喝小溪裡的水和雨水。

小兄弟的媽媽卡瓦略（Rosinete da Silva Carvalho）表示：「男孩們很常吃 sorva，我大兒子打獵時會帶著sorva，當我看到sorva時，也會摘一袋給他們。」

原住民 巴西

延伸閱讀

影／小男孩叢林間興奮玩滑索 突跟「樹懶」相撞樂壞了

影／乘客「不忍了」！男童搭機大哭 一群漢子大合唱哄孩神曲

5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

相關新聞

亞馬遜雨林失蹤27天「吃漿果、喝雨水」 小兄弟奇蹟獲救

住巴西亞馬遜熱帶雨林的8歲、6歲原住民小兄弟，失蹤近4個星期後奇蹟獲救。

5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

英國5棟價值皆超過100萬英鎊（約合新台幣3750萬元）的豪宅遭拆除。當局本周將最後1棟房夷為平地。

辣妹在男友面前拒不放屁 「憋屁」到送醫後感嘆：這才是丟臉

有些人進入戀愛狀態時，總會想在另一半面前保持「完美的」形象，巴西就有一名女歌手堅持不在男友面前放屁，未料最後「憋屁」憋到送醫院，引發外國網友一陣譁然...

牙醫故意鑽爛患者牙再補牙冠 牟取暴利1億元

美國威斯康辛州61歲牙醫查莫里（Scott Charmoli）多年來故意毀損患者的牙齒以賺取數百萬美元，東窗事發後於本月10日被控5項醫療保健詐欺罪和2項患者治療虛假陳述罪名。

每天午餐生吃牛睾丸、牛腦 健身教練曝「吃生肉」擁超猛體魄

美國31歲健身教練布萊奇（Weam Breiche）日前透露他每天都會吃生的動物內臟，比方睾丸和大腦，並稱這就是讓他狀況看起來比以往更佳的秘訣。

網紅嫁給AV男優...老公每周床戰2女 她真心不忌妒：婚姻美滿

澳洲29歲健身女網紅班普頓（Katy Bampton）日前與37歲AV男優奧茲（Robbie Oz）結婚，他們接受訪問分享「老公與別的女人發生關係」的生活，她坦言自己不會忌妒，更認為婚姻生活非常完美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。