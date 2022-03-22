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辣妹在男友面前拒不放屁 「憋屁」到送醫後感嘆：這才是丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西歌手薇薇安因為堅持不在男友面前放屁，嚴重影響到身體排氣狀況，導致半夜突然肚子痛，送醫院掛點滴。圖／擷自IG、抖音
巴西歌手薇薇安因為堅持不在男友面前放屁，嚴重影響到身體排氣狀況，導致半夜突然肚子痛，送醫院掛點滴。圖／擷自IG、抖音

有些人進入戀愛狀態時，總會想在另一半面前保持「完美的」形象，巴西就有一名女歌手堅持不在男友面前放屁，未料最後「憋屁」憋到送醫院，引發外國網友一陣譁然！

27歲巴西歌手薇薇安（Viviane de Queiroz Pereir）在instagram上突然貼出自己的住院照，只見她戴著口罩相當憔悴，薇薇安透露，她清晨五點半起床肚子超痛，馬上跑到醫院就醫，經醫生診斷，肚子痛的原因竟是「肚子的氣太多」。

薇薇安突住院掛點滴，引發粉絲譁然。 圖擷自pocah抖音
薇薇安突住院掛點滴，引發粉絲譁然。 圖擷自pocah抖音

薇薇安也以「過來人」的口吻告誡女粉絲，「女孩們，千萬別覺得在男友面前放屁很丟人，如果妳們為了面子不放屁，就會跟我一樣半夜被送醫院，男友也不能睡，最後還被發現是『憋屁』，這才是真正的丟人」。

據「元氣網」報導，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，健康的人一天放10～20個屁都還算正常，但如果吃了特別容易產氣的食物，例如麵包、玉米及豆類等，放屁的次數就會增多。因此不要羞於放屁，若有肚子痛、常放連環屁等異常身體狀況，應提高警覺，要及時就醫。

薇薇安在instagram上有百萬粉絲追蹤，近日因憋屁登上外媒新聞，她也藉此告訴女粉絲不要羞於放屁，影響到健康。 圖擷自instagram
薇薇安在instagram上有百萬粉絲追蹤，近日因憋屁登上外媒新聞，她也藉此告訴女粉絲不要羞於放屁，影響到健康。 圖擷自instagram

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