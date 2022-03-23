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5棟3千萬豪宅全數夷為平地 屋主痛心喊：每天就像惡夢！

聯合新聞網 / 綜合報導
5棟3000萬豪宅因違反建造法規，被夷為平地。圖／取自latestbreakingnewsvideo
5棟3000萬豪宅因違反建造法規，被夷為平地。圖／取自latestbreakingnewsvideo

英國5棟價值皆超過100萬英鎊（約合新台幣3750萬元）的豪宅，因違反規劃規定建造後先後遭拆除。當局本周將最後1棟房夷為平地。

外媒指出，議員在2018年就下令拆除這5棟豪宅，但其後經歷與開發商的法律糾紛以及房主的訴訟，直到去年5月才開始拆除工作。'

調查顯示，第1棟房佔地面積超過規定31%，第2棟房超過19%，第3棟房超過32%，第4棟房超過33%。開發商聲稱市議會的規定過於嚴厲，其中一棟豪宅屋主拉賈（Elan Raja）則在聽證會上乞求讓房子保持原樣。

拉賈提到自己2016年支付了 1057000 英鎊（約合新台幣3750萬元）購買該地，後來又花了超過215000英鎊（約合新台幣800萬元）租賃替代房產和其他費用。拉賈表示：「這件事改變了我的生活。我覺得自己陷入了一個惡性循環，經濟壓力越來越大，深深影響我的家庭。每天感覺就像從惡夢中醒來，就像置身壓力鍋。」

但議員摩根（Andy Morgan）指出一切都得按照規矩走，建議拉賈在房屋拆除後依規定重建符合規定的建物。

5棟豪宅拆除前的風貌。圖／取自latestbreakingnewsvideo
5棟豪宅拆除前的風貌。圖／取自latestbreakingnewsvideo

英國

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