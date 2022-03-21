網紅嫁給AV男優...老公每周床戰2女 她真心不忌妒：婚姻美滿

澳洲29歲健身女網紅班普頓（Katy Bampton）日前與37歲AV男優奧茲（Robbie Oz）結婚，他們接受訪問分享「老公與別的女人發生關係」的生活，她坦言自己不會忌妒，更認為婚姻生活非常完美。

根據《紐約郵報》報導，班普頓透過Instagram個人簡介認識奧茲，得知他是一名AV男優，「我心想他應該和很多女孩子交往」，便不想和他有下一步發展。然而，班普頓和奧茲實際見面相處後，她深入了解對方，改變了最初對他的想法，最終兩人步入婚姻。

奧茲身為AV男優，每周至少拍攝2部作品，意味著已為人夫的他會與除了妻子之外的女性發生關係，但班普頓表示自己並不會忌妒，因為她對老公發生關係的AV女優「很挑剔」，且要求他拍攝期間90%以上的時間都要戴著保險套。此外，奧茲每2周都會進行一次性病檢查。

奧茲也分享與妻子的性生活，「與其說是身體上的，不如說是精神層面的交流」，他直言這和他在工作中的性行為完全不一樣，他們專注在享受親密關係，這在拍攝片場並不會被考慮進去。

最後，班普頓也回應社交軟體上的人總認為他們處於「換妻」生活模式的看法，「我們24小時都是這樣的生活，他雖然經常和其他人發生關係，但我們真的不是這樣，我們的關係是最安全、最美好的事情」。