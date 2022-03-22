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每天午餐生吃牛睾丸、牛腦 健身教練曝「吃生肉」擁超猛體魄

聯合新聞網 / 綜合報導
「真實版金鋼狼」健身教練愛吃生食。圖／取自dailymail
「真實版金鋼狼」健身教練愛吃生食。圖／取自dailymail

美國31歲健身教練布萊奇（Weam Breiche）日前透露他每天都會吃生的動物內臟，比方睾丸和大腦，並稱這就是讓他狀況看起來比以往更佳的秘訣。

布萊奇曾每餐以5盤生內臟當開胃菜，當他改吃全素飲食後，發現身體出現許多狀況好比神經系統發炎。他諮詢醫生後便再次以生肉為食。

然而外媒指出，吃生肉讓身體更好的說法尚未得到醫學研究的支持，仍然很有爭議，許多營養師也強烈警告人們不要吃生肉。

但布萊奇自認沒有什麼好擔心的：「你可能會感染細菌，但健康的腸道完全有能力消滅有害細菌。」布萊奇目前飲食中有90%的生肉，他提到自己從未出現任何併發症。他以前每天攝取2400卡路里，但現在每天會攝取4500卡路里以增加肌肉。

布萊奇通常早餐會絞碎226公克生牛肉、2茶匙奶油、半茶匙鹽和生雞蛋再一起食用。中午會吃2個小牛睾丸、一個小牛腦、羊肝、牛心、牛腎、牛骨髓和奶油。晚上則會吃生牛排加奶油，有時還會搭配無調味的蛋白粉奶昔。

他說自己吃完飯後，身體還是覺得無負擔且可以立即進行健身，每週7天都會去健身房。他每週會泡3到4次冰水澡，並透過冥想維持心理健康。

有網友稱布萊奇為「真實版的金鋼狼」，但許多人對他特殊的飲食習慣不以為然。

布萊奇認為網友的回應不會令他反感，還說「金鋼狼」是種讚美。他提到：「生肉對我而言最容易消化，我不在乎醫生怎麼說，我知道我的感受。」

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