快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女努力減肥卻體重狂飆 醫挖出禍首：長出頭髮跟牙齒的9公斤卵巢腫瘤

聯合新聞網 / 綜合報導
女卵巢有個9公斤「長出頭髮跟牙齒」的腫瘤。左右圖為挖出腫瘤前後對照圖。圖／取自dailymail
女卵巢有個9公斤「長出頭髮跟牙齒」的腫瘤。左右圖為挖出腫瘤前後對照圖。圖／取自dailymail

美國28歲護理師康葳兒（Jaimi Conwell）多年努力減肥宣告失敗，日前求助醫生才知道自己的卵巢有顆9公斤重的腫瘤，裡面長滿「頭髮和牙齒」。

康葳兒透露自己曾努力控制卡路里攝取量、採取生酮飲食、一天運動2次，卻一直瘦不下來，甚至在2年前開始迅速增加體重，還出現噁心等令人擔憂的症狀。最終醫生發現她病情的奇怪原因：重達9公斤腫瘤完全包覆她右側卵巢，且持續增長。

康葳兒在切除腫瘤及右側卵巢後幾個月，減掉了46公斤。

康葳兒術後才知道自己體內有這麼大的腫瘤，震驚表示：「就像體內有3個孩子，而且還聽說腫瘤長出毛髮跟牙齒，讓我很震驚，也覺得很噁心。」

醫生至今仍無法確認康葳兒腫瘤生成的原因，只是猜測康葳兒的母親在懷她時可能懷了雙胞胎，但那個胚胎沒有長成另一個胎兒，而轉變成康葳兒卵巢上的腫瘤。

康葳兒起先很難過且擔心摘除右側卵巢會造成不孕，但婦產科醫生向她保證，她所有的荷爾蒙和卵子都會進入左側卵巢，所以應該不會有不孕的問題。

腫瘤 生酮飲食 婦產科 減肥 雙胞胎

延伸閱讀

香港染疫死者87%打科興 專家建議接種BNT

香港增1.4萬人確診 疫苗通行證要求5月底前打3劑

傳染力更高！美新冠感染將因BA.2變種再一波上揚

少女焦慮吃髮喊肚痛 開刀挖出巨大橄欖球般「頭髮毛球」

相關新聞

女努力減肥卻體重狂飆 醫挖出禍首：長出頭髮跟牙齒的9公斤卵巢腫瘤

美國28歲護理師康葳兒（Jaimi Conwell）多年努力減肥都宣告失敗，日前求助醫生才知道自己的卵巢有顆9公斤重的腫瘤，裡面長滿「頭髮和牙齒」。

日本華歌爾推出「男性蕾絲內褲」爆紅 澡堂大叔試穿反應曝光

女性內褲的款式一向比男性內褲要多，不論顔色、剪裁、布料的選擇都五花八門。日前，日本TBS電視台在新聞節目《ニュースワードランキング》的環節中介紹了一款男性用蕾絲（lace）內褲，自發售以來便引起關注...

311大震後他潛水尋亡妻 只因她最後遺言：我想回家

2年後，高松康雄從當初的救援隊中，取回妻子Yuko的手機，幸運地手機依然能運作。打開手機後，高松康雄看到了妻子發送給她的短信，當中有一條顯示發送失敗，寫道；「海嘯好恐怖」，這讓高松康雄再一次回想起了那段痛徹心扉的回憶，他不敢想像當時的妻子到底有多害怕。

「這才是真正的VIP」這家族總統府前過馬路闖紅燈 警衛幫開道

其中一隻太心急，見路面沒車之時竟然衝紅燈帶其他同伴過馬路，幸好這時有幾名民眾跟上幫手，舉手向車輛示意放慢車速。網友笑言要斥責牠們亂過馬路，但又指牠們很可愛，有資格當新加坡旅遊大使，「這才是真正的VIP」、「新加坡牠們最大」。

東大女因學歷太好交不到男友 遭拒絕50多次還被當珍禽異獸

雖然現在是追求兩性平權的社會，不過對某些男性而言，在談到「高學歷的女性」時，還是有種敬而遠之的觀念存在。最近日本媒體就訪問到一位女性高材生，就發現她因為學歷太好的關係，導致自身感情發展不順。

泰國巨乳辣妹頂「木瓜奶」賣沙拉 網狀辣裙快撐爆老司機狂買

泰國一名巨乳辣妹布琪（Pookie）在武里南府經營一家涼菜小攤販，專賣青木瓜沙拉，上個月她PO出一組「巨乳宣傳照」，成功引起網友熱議，這組照片也被瘋狂轉傳，為涼菜攤成功招來不少生意，更有遠從寮國來的客人，只為一睹美人風采。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。