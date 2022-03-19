日本華歌爾推出「男性蕾絲內褲」爆紅 澡堂大叔試穿反應曝光

女性內褲的款式一向比男性內褲要多，不論顔色、剪裁、布料的選擇都五花八門。日前，日本TBS電視台在新聞節目《ニュースワードランキング》的環節中介紹了一款男性用蕾絲（lace）內褲，自發售以來便引起關注，甚至被外國媒體報導。到底這款內褲有什麼特別之處呢？一起來看看吧！

女性內褲選擇比男性多，當中蕾絲布料更是有女性專用的刻板印象，但在日本華歌爾（WACOAL）工作的中山頌子小姐並不是這樣想。她看到男性內褲中沒有運用蕾絲的產品，便突發奇想設計出這款「蕾絲四角褲」，在以棉製內褲為主流的男性內褲市場裡掀起一陣熱潮。

日本TBS電視台最近在新聞節目中介紹了一款人氣爆紅的男性內褲。節目組到店舖拍攝時訪問一位男士，原來他聽說有蕾絲布料的男性內褲，便到訪選購。「男性蕾絲內褲？」店員受訪時表示這款內褲大受歡迎，在發售後10天就已經完全售罄。內褲由蕾絲做成，網狀設計令產品的透氣程度提高。該商品售價為3960日元（約新台幣946元），共有7種顔色，設計既優美又纖細。

節目組帶著這條男性蕾絲內褲進行街訪，有3位男士看到後表示「這是男性內褲嗎？好sexy啊」，同時也表示手感非常好。而受訪的另外兩位大叔則表示內褲很有時尚性，更表示很想試穿一下。於是節目組到東京一間澡堂讓客人們試穿。他們表示蕾絲內褲很涼爽透氣，也沒有悶熱的感覺，汗水應該可以很快蒸發。而且不會像一般的四角褲太緊，貼身程度剛剛好，行動方便。這款蕾絲內褲在市場裡掀起一股風潮，一改男性內褲的傳統觀念，更被德國網路媒體報導。

那為什麼會製作男士用蕾絲內衣呢？節目組到訪日本華歌爾的開發部門訪問發明這條內褲的中山頌子小姐。她表示自己認為男性用和女性用的固定概念近年已經開始瓦解，女性內褲經常會用到蕾絲，那麼男性內褲不是也可以試試用蕾絲嗎？說不定可以引起一場內褲革命，於是她便與團隊下手設計全新的男性用蕾絲內褲。

除了設計內褲的中山小姐本人，還有一位重要的幕後功臣，就是她的上司溝口課長！課長表示自己一開始也對這款內褲有不安，不知道男性會不會對蕾絲內褲有需求。但每次有新樣板，中山小姐就會拿內褲給他試穿，將他當成白老鼠。他說了穿著後的感想便進行改進，再拿給他試穿。如此進行多個來回後，才終於達到現在推出產品的完成度。課長也大讚蕾絲內褲令人意象不到的舒服。

其實上司溝口課長真的功不可沒，如果不是他願意「獻身」試穿，可能這款男性蕾絲內褲根本不會面世。

日本華歌爾（WACOAL）推出一款男性蕾絲內褲。圖／《ニュースワードランキング》截圖 節目組到東京一間澡堂讓客人們試穿，他們表示蕾絲內褲很涼爽透氣。圖／《ニュースワードランキング》截圖

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文章授權轉載自《香港01》