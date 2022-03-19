311大震後他潛水尋亡妻 只因她最後遺言：我想回家

天災人禍總會給人帶來不可預測的傷害，就好像16日本福島縣外海發生7.4級地震，甚至是震驚全球的311日本福島9級地震，當年還因引發海嘯，造成成千上萬的人喪生，有2500逾人的遺體石沉大海，至今仍未被尋回，高松康雄的妻子——Yuko，就是其中一名不幸落難者。

災難過去11年，丈夫高松康雄仍然會不時潛入福島宮城縣的海底，懷著一絲希望只為能將愛妻安葬。想必很多女生們都會希望一生中，可以遇到一個像高松康雄這樣用情至深的丈夫，然後白頭偕老。

「我想知道我是否可以通過在海裡潛水，來接近我的妻子」。高松康雄

2001年地震海嘯 高松康雄痛失愛妻

高松康雄萬分後悔，沒能親自去銀行接回被困的妻子。《帰りたい》紀錄片截圖

高松康雄原本住在宮城縣的一個沿海的小城市，有一個令人羡慕的家庭，自己即將退休，妻子勇子則在位於女川灣的銀行工作，雖然家境不富裕，但在當時也算是小康之家。兩人步入婚姻的殿堂，並養育有一男一女。

2011年高松康雄已經54歲，本打算退休後與老婆Yuko去一個浪漫的旅行，卻沒想到3月11下午2時，在高松康雄回家的路上地震發生了，地震過後氣象局繼而發出了海嘯警報。此時高松康雄已經返回了家裡，唯有妻子仍留在自己上班的地方。

無情的海嘯開始吞沒宮城縣內一棟又一棟的房屋，這時高松康雄已經回到家中，由於他的家住在高地，所以並沒有受到海嘯的影響，可惜他的妻子並沒有那麼幸運。當時妻子連同其他12名工友，一起跑到高10米的銀行屋頂避難，看著一個個遠處的房屋被吞沒，妻子Yuko給丈夫高松康雄發了一條短信「你還好嗎？我想回家」，隨後遇難。

高松康雄專程學習潛水 希望妻子能入土為安

高松康雄在潛水時，隱約感覺自己離妻子近了些。（《帰りたい》紀錄片截圖）

海嘯過後，高松康雄帶著希望趕到醫院，然而事與願違，他並沒有找到妻子的身影，在醫院負責撤離的工作人員告訴他：「銀行工作人員當時在二樓屋頂被海水沖走了」，高松康雄知道自己永遠失去了妻子。在清點失蹤人口時發現，銀行上班的13人中有12人都不幸遇難，當中有4人的屍體被尋回，有8人當中包括高松康雄的妻子Yuko，至今仍然下落不明。

2年後，高松康雄從當初的救援隊中，取回妻子Yuko的手機，幸運地手機依然能運作。打開手機後，高松康雄看到了妻子發送給她的短信，當中有一條顯示發送失敗，寫道；「海嘯好恐怖」，這讓高松康雄再一次回想起了那段痛徹心扉的回憶，他不敢想像當時的妻子到底有多害怕。

3年後，當年50多歲的高松康雄，決定成為一名潛水員，加入了由當地潛水員管理的搜索隊，每月在女川灣繼續他的搜索活動。

11年來無數次潛水 只望離妻子近一點

也正因為妻子在生前的最後一條短信：「我想回家」，令高松先生下定決心要找到亡妻。剛過去的3月11日，在訪問中高松先生說，除了搜索之外，每個月練習 2-3 次潛水是必不可少的，因為他需要下潛到深度40米的深海，這對於現年已65歲的高松來說，絕非一件容易的事，想必她的妻子在天之靈，一定感到十分欣慰，也很心疼自己的丈夫日復一日的潛水尋她。

當被問到為什麼要繼續在大海中搜尋，他說：「因為我收到妻子的最後一封電子郵件的話。」那句「我想回家」在高松康雄的腦海中，年復一年的縈繞著，他說可以想像到妻子一定很期盼能回家，一想到妻子Yuko現在還在冰冷的海水裡，高松康雄便一次又一次的潛入海底，希望終有一日接妻子Yuko回來，讓她入土為安。

「我會一直潛水搜索，直至身體無法動為止」。高松康雄

想必很多女生都希望自己能在有生之年，遇到一個像高松康雄一樣對自己如此深情的伴侶。我們永遠都不知道何時有可能遭遇不測，所以更應該珍惜當下，珍惜眼前人。

至今宮城縣女川町地震過去11年，甚至有時高松康雄每月需要搜救的區域，並不是自己妻子被海水淹沒的地方，但大海已經成為他和妻子的牽絆，每次背起氧氣罐潛入海底時，高松康雄都會不自主地想著：「Yuko，我來看你了」。高松康雄

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文章授權轉載自《香港01》