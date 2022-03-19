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手機鬧鐘「無限輪迴」！這個眼藥水廣告看哭上班族：超有共鳴
「子華神」黃子華曾經說過「香港精神就是『有精神』」，道出不少香港人過份拚搏的慘況，連睡覺都變得非常奢侈，所以都市人都習慣把手機鬧鐘調校到「無限輪迴」，變成每隔數分鐘就響一次，那個設定成為都市人帶着疲倦趕上學、上班的悲歌。近日日本眼藥水品牌「樂敦製藥」就借用實況，設計極具創意的列車車廂廣告，引起廣大的上班族及學生大喊「超有共鳴！」，更吸引超過30萬人讚好。
有網友日前在Twitter分享關於該眼藥水廣告的圖片，樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿一連串手機鬧鐘圖示，車頂甚至掛上一張寫着「早上，不行」的宣傳牌，而車廂內的宣傳牌藍底白字寫上「請注意周圍，大家的鬧鐘畫面是否一樣？」等字眼。發文的網友更識趣地取出自己手機，果然校滿鬧鐘，原來「日本精神都是『有精神』」。
ロート製薬さんに私のスマホのアラーム画面を「すべて」提供させていただいた結果がこちらになります。 pic.twitter.com/HXQxefdQVo— ゐずみ / wizumi (@Monyaizumi) March 6, 2022
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文章授權轉載自《香港01》
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