快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機鬧鐘「無限輪迴」！這個眼藥水廣告看哭上班族：超有共鳴

香港01 / 文．田中貴
樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿手機鬧鐘圖示。擷自推特「Monyaizumi」
樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿手機鬧鐘圖示。擷自推特「Monyaizumi」

「子華神」黃子華曾經說過「香港精神就是『有精神』」，道出不少香港人過份拚搏的慘況，連睡覺都變得非常奢侈，所以都市人都習慣把手機鬧鐘調校到「無限輪迴」，變成每隔數分鐘就響一次，那個設定成為都市人帶着疲倦趕上學、上班的悲歌。近日日本眼藥水品牌「樂敦製藥」就借用實況，設計極具創意的列車車廂廣告，引起廣大的上班族及學生大喊「超有共鳴！」，更吸引超過30萬人讚好。

樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿手機鬧鐘圖示。擷自推特「Monyaizumi」
樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿手機鬧鐘圖示。擷自推特「Monyaizumi」

有網友日前在Twitter分享關於該眼藥水廣告的圖片，樂敦製藥在列車車廂地板等多個位置貼滿一連串手機鬧鐘圖示，車頂甚至掛上一張寫着「早上，不行」的宣傳牌，而車廂內的宣傳牌藍底白字寫上「請注意周圍，大家的鬧鐘畫面是否一樣？」等字眼。發文的網友更識趣地取出自己手機，果然校滿鬧鐘，原來「日本精神都是『有精神』」。

發文網友識趣地取出自己手機，果然校滿鬧鐘。擷自推特「Monyaizumi」
發文網友識趣地取出自己手機，果然校滿鬧鐘。擷自推特「Monyaizumi」

延伸閱讀：

好心人港鐵拾獲3袋魚　帶回家暫養尋主人 網民讚：自來魚有褔氣

打開雪櫃見驚見過期6年漂油花生醬 網民爆笑大曬恐怖過期珍藏

文章授權轉載自《香港01》

車廂 日本 廣告

相關新聞

311大震後他潛水尋亡妻 只因她最後遺言：我想回家

2年後，高松康雄從當初的救援隊中，取回妻子Yuko的手機，幸運地手機依然能運作。打開手機後，高松康雄看到了妻子發送給她的短信，當中有一條顯示發送失敗，寫道；「海嘯好恐怖」，這讓高松康雄再一次回想起了那段痛徹心扉的回憶，他不敢想像當時的妻子到底有多害怕。

手機鬧鐘「無限輪迴」！這個眼藥水廣告看哭上班族：超有共鳴

每隔數分鐘就響一次，那個設定成為都市人帶着疲倦趕上學、上班的悲歌。近日日本眼藥水品牌「樂敦製藥」就借用實況，設計極具創意的列車車廂廣告，引起廣大的上班族及學生大喊「超有共鳴！」，更吸引超過30萬人讚好。

「這才是真正的VIP」這家族總統府前過馬路闖紅燈 警衛幫開道

其中一隻太心急，見路面沒車之時竟然衝紅燈帶其他同伴過馬路，幸好這時有幾名民眾跟上幫手，舉手向車輛示意放慢車速。網友笑言要斥責牠們亂過馬路，但又指牠們很可愛，有資格當新加坡旅遊大使，「這才是真正的VIP」、「新加坡牠們最大」。

東大女因學歷太好交不到男友 遭拒絕50多次還被當珍禽異獸

雖然現在是追求兩性平權的社會，不過對某些男性而言，在談到「高學歷的女性」時，還是有種敬而遠之的觀念存在。最近日本媒體就訪問到一位女性高材生，就發現她因為學歷太好的關係，導致自身感情發展不順。

泰國巨乳辣妹頂「木瓜奶」賣沙拉 網狀辣裙快撐爆老司機狂買

泰國一名巨乳辣妹布琪（Pookie）在武里南府經營一家涼菜小攤販，專賣青木瓜沙拉，上個月她PO出一組「巨乳宣傳照」，成功引起網友熱議，這組照片也被瘋狂轉傳，為涼菜攤成功招來不少生意，更有遠從寮國來的客人，只為一睹美人風采。

她快生了男友卻只顧爽打電動 遭批「幾小時都等不下去嗎」

懷孕生產是一件重要的大事，而如果在這麼關鍵的時候，另一半卻在一旁打電動，恐怕不是每個人都能夠接受。最近美國一位網友，就PO出這種狀況的影像，引起網友正反兩方的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。