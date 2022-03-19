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「這才是真正的VIP」這家族總統府前過馬路闖紅燈 警衛幫開道

香港01 / 文．李納德
擷自香港01
擷自香港01

牠們太適應市區生活了！新加坡日前接連發生兩宗水獺家族大舉過馬路事件，影片在網上瘋傳，一家16口水獺在總統府前過馬路，警衛要特地幫牠們開路，之後又有水獺一家在鬧市中心和市民一起等燈號過馬路，未料有一隻竟帶頭衝紅燈，幸好有熱心民眾跟上護航。事件令拍片網民大嘆牠們有面子，「本以為總統出府」。水獺是新加坡「國寶網紅」，更能分為18個家族，雖然樣子可愛，但也有不少人關注牠們的管理及繁殖問題，因為經常傳出牠們闖入民眾咬死觀賞魚。

新加坡11日發生水獺一家16口在總統府前過馬路事件，警衛特意為牠們開路，民眾亦非常配合。有乘客在巴士上目擊並拍下分享，當時小水獺在繁忙時間出現在烏節路段，選擇在總統路段前過馬路。影片中兩警衛原本站在一旁，見水獺列隊，有隻老大在警衛面前帶頭過馬路，警衛便行到馬路中央指揮交通，舉手示意車輛停下，讓一群小動物先過馬路。

帶頭水獺常回頭看有沒有同伴掉隊，但大部分在馬路中心又行又坐下，等到大家過去對面時，竟有一隻傻呼呼站在原地發呆，幸好警衛和司機們都充滿耐性。拍片民眾笑言牠們是貴賓：「本以為總統出府，原來是另一群超級貴賓」。

隨後又再有水獺在市區出沒，今次出手的是熱心民眾。當地傳媒報道，網上再傳出影片，有群水獺站在橋北路福南購物中心，今次牠們和途人一起等交通燈號過馬路，許多民眾駐足觀看。可惜其中一隻太心急，見路面沒車之時竟然衝紅燈帶其他同伴過馬路，幸好這時有幾名民眾跟上幫手，舉手向車輛示意放慢車速。網友笑言要斥責牠們亂過馬路，但又指牠們很可愛，有資格當新加坡旅遊大使，「這才是真正的VIP」、「新加坡牠們最大」。

水獺過去一度絕跡新加坡，1977年當地政府進行河道清理工程，至1990年代牠們重新出沒，至今約有100隻、分屬18個家族，全部有族名，各有粉絲，牠們之間的「家族大戰」常上當地新聞。牠們利用水道移動適應了市區生活，不怕人常常現身，已成為「國寶級網紅」，吸引世界各地水獺愛好者關注。

不過，人和野生動物始終會有衝突，當地不時有水獺闖入民居咬觀賞魚，甚至出現攻擊途人事件。上月就發生一群水獺走入民居咬死50多條錦鯉，早前又有4隻水獺潛入民宅吃了10條鯉魚，還咬死了屋主養了17年的寶貝羅漢魚。而在總統府前過馬路去年初都發生過，但當時無警衛開路，搞得交通大混亂，水獺找到機會過馬路時，一輛的士要要急剎躲避，也險些釀成交通意外。當地民眾開始關注水獺的管理及繁殖問題，但也有網民認為應為牠們開發更多棲息地。

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文章授權轉載自《香港01》

水獺 新加坡 總統府 網紅 國寶

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