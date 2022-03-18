聽新聞
test
0:00 / 0:00
她快生了男友卻只顧爽打電動 遭批「幾小時都等不下去嗎」
懷孕生產是一件重要的大事，而如果在這麼關鍵的時候，另一半卻在一旁打電動，恐怕不是每個人都能夠接受。最近美國一位網友，就PO出這種狀況的影像，引起網友正反兩方的意見。
根據日本媒體「Techinsight」報導，美國網友「amberscxtt」最近在抖音上PO出一段影片，表示在她即將生產，經歷21小時陣痛期的時候，男友卻帶了整套的電玩設備來醫院，在待產房裡背對著躺在床上的女友，自己注意力全都放在遊戲之中。
@amberscxtt First viral TikTok… #fyp #gaming #gamer @deontk20 ♬ original sound - amberscxtt
許多網友不能諒解這樣的行為，紛紛批評「這實在說不過去」、「雖然我也愛打電動，但這樣太扯了」、「女生懷胎十個月，男的連21小時都等不下去嗎」、「生產時應該是最重要的瞬間吧」。
不過也有網友替男子說話，認為「換做是我也會在那邊打電動」、「21小時真的太久了」、「不懂這有什麼問題嗎」、「我也會做相同的事情」、「是我的話會加入和他一起玩」。
amberscxtt事後也幫男友緩頰，表示她在要生了之前的10幾個小時，其實並沒有感覺到特別疼痛。而且男友在事前就徵詢過她的意見，獲得允諾後才帶電動到醫院來，生產後也平安無事，順利迎來兩人愛的結晶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言