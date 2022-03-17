已婚女老師和體育男師偷情 挑放學時間「校內激戰數十次」

外遇是一件會嚴重破壞感情的行為，而作為學生榜樣的教師外遇，更在道德上令人無法接受。但最近在日本，就有學校老師彼此之間發生出軌行徑，引起軒然大波。

根據日本媒體「NEWポストセブン」報導，位於神奈川縣川崎市的某所市立中學，傳出一位38歲的男性體育老師，和一位34歲的女教師發生外遇行徑。兩人各自都是已婚狀態，但卻在2019年6月開始搭上線，並且多次在校內發生關係。

報導指出，男方除了是體育老師之外，也身兼一個班的班導，以及校內運動社團的指導老師，曾經有多次帶隊打進縣大賽的經驗。其高䠷的身材和帥氣的外貌，加上開朗性格，讓他在學生間頗有好評。女方則是文靜單純，難以令人聯想到外遇的性格。

調查發現，這段外遇關係在女方來校就任之後不久便已開始，因為雙方都是已婚關係，為了不被自己的伴侶起疑，所以總是挑放學後的空檔在校內偷情，總次數多達十數次。學校也為了這次的醜聞向學生與家長公開道歉，表示「辜負了大家的期望」，並已將兩位當事者懲戒免職。