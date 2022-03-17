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男裝修房子發現刻有「別開」的神秘上鎖木盒 結局太嚇人了

聯合新聞網 / 綜合報導
男在牆後發現刻有「別開」的神秘上鎖木盒。圖／取自tiktok
男在牆後發現刻有「別開」的神秘上鎖木盒。圖／取自tiktok

英國男性日前裝修家裡時，在壁磚後發現了一個上鎖的神秘木盒，上面刻著「別開」的字，讓他感到不寒而慄。

男子將這段經歷分享到社群平台上。畫面中盒子一側刻有5角星，盒蓋上刻著英國威爾斯語「peidiwch ar ryddhau」字樣，大致意思是「別開」。

之後男子持續裝修房間1周後，他留意到角落有一面鏡子，當他移動鏡子時，鏡子「嘎嘎作響」。他拿錘子砸碎了鏡子，發現後面藏者鑰匙，一比對竟是上鎖木箱的鑰匙。

起先男子猶豫是否打開木箱，最終仍止不住好奇心開了箱，看見裡面放著「非常奇怪」的物品包括1條吊墜項鍊、1塊燒焦的通靈板、1束頭髮和另1把鑰匙。他看著第2把鑰匙不禁想著：「該不會還有第2個神祕盒子？」

超過4800萬人觀看了影片，許多網友奉勸該男性不要再找第2個盒子了。還有人說這該不會是「演」出來的劇情，而另一些人則嚇壞了紛紛表示：「這99%像恐怖電影會出現的情節」、「打破鏡子會帶來7年的惡運，但我認為這是你目前最不須要擔心的事情」、「現在是燒毀整棟房子的好時機」。

@geebeetv We found the key! #renovation #creepy #ohno #mirror #scary #oldhousetiktok #haunted #mistake ♬ Creepy Music Box - Terra Fantasy

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