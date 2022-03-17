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英國最詭異鬧鬼街在這 居民曝：搬入前還得簽切結書

聯合新聞網 / 綜合報導
鬧鬼街前住戶(左)曾經歷一連串離奇事件。圖／取自manchestereveningnews
鬧鬼街前住戶(左)曾經歷一連串離奇事件。圖／取自manchestereveningnews

英國有一條惡名昭彰的鬧鬼街，居民搬進來之前還得簽切結書。

外媒指出，英國威斯特霍頓（Westhoughton）一處郊區在1990年代出現惡靈，委員會不得不介入解決問題，但仍找不到解方。後來當地進行了驅魔儀式，才總算讓鬧鬼問題告一段落。

但到了多年後的2006年，一位搬來此地居民被要求籤署一份切結書，要她承諾不會在該位址使用通靈板或施展任何其他類型的黑魔法。

外媒報導，當地1993年出現超自然現象，一個家庭發生一系列莫名其妙的事件。他們說家中小兒子會在臥室和一個「小人」說話，還有「油狀」物質會從牆上滴落。這家人決定留下來，並聯繫教堂，由教堂派出驅魔師。

恐怖事件在驅魔後停止了，但到了1999年，離奇的事再度發生。當年12歲的前居民蘿拉（Laura）說，她一進屋裡，就覺得有異。她求媽媽不要搬進這間房子，因為自己感覺不舒服，不喜歡，但當他們放東西進去時，感覺就沒這麼強烈了。

蘿拉表示：「當事情發生時，我媽媽說那是我爺爺的鬼魂。但我說不是。我只知道那裡有東西。感覺就像走進某人的私人空間。我不想走過門。」

現年34歲的蘿拉想起第一起恐怖事件，仍覺得歷歷在目。當時她跟哥哥想對他們正在睡的朋友惡作劇，當他們跑上樓時，哥哥發出了令人毛骨悚然的尖叫聲。蘿拉跑去查看，發現他被「立在」樓梯的一個相框上割傷了腳。 這個相框在前一秒還掛在牆上，沒有掉下來。

蘿拉說：「如果相框掉下來，它不會自己立起來。如果我哥站在相框，它應該會往前滑，但當時好像有股力量將相框固定在原地。這是最先發生的可怕事情。」

後來陸續發生其他事件，包括數10隻死烏鴉散落在花園周圍，一股硫磺惡臭瀰漫在整間房子，以及鄰居也發現「油狀」物質從牆上滴下來。蘿拉還聽到了鬼鬼祟祟的腳步聲，她的小侄子坐在空蕩蕩的房間和「大個子」閒聊。

蘿拉16歲時搬離住所，但從那時起，這些怪異的經歷就一直縈繞在她心裡。這使她不看任何恐怖電影或與鬼魂有關的東西，她還因此罹患焦慮症。

現在搬進蘿拉兒時住所的瓦頓（Caron Walton）對這棟房的歷史不以為意，甚至對它古怪的過去很感興趣。

瓦頓2006年購買了這棟房子，透露當時她被要求簽署切結書。她還被告知如果她有年幼的孩子，就無法搬進這棟房子。

瓦頓聽說會有「老人」走來走去，但他們住在這棟房子覺得很開心。瓦頓提到：「我認為這很新奇，我蠻喜歡的。這對我來說是一個賣點。」自從瓦頓搬進來以後，還沒經歷過任何超自然現象。

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