日男撿到動畫師錢包 竟收到20年前初代《寶可夢》超稀有寶物報答

拜現代科技技術所賜，數位繪圖動畫能將漫畫人物繪製得活靈活現，搭配聲光效果更是讓觀影體驗更加分，不過早期動畫可是由繪師手工拓寫「賽璐珞畫」，再由劇情連貫各場景分鏡，形成初代所見的動畫片，目前也早已不見手工拓寫技術，但日前有一名網友就分享一段「好心有好報」的奇妙故事，意外讓他獲得2張超珍貴的初代《精靈寶可夢》「賽璐珞畫」，讓網友看了直呼羨慕！

日本推特網友「茶菓子」日前發文分享珍貴的初代寶可夢賽璐珞畫，他表示這是家人以前撿到錢包，家人把錢包送去警局後，失主回贈2張初代《精靈寶可夢》賽璐珞畫道謝，警察事後也只有告知失主是一名製作動畫相關人士，這篇貼文曝光後意外引起日網熱議。

「茶菓子」收到的初代《精靈寶可夢》賽璐珞畫作經查是出自於2001年8月首播的動畫第213話〈ポッポとデカポッポ！まだみぬそらへ！！〉（波波與大波波，飛向未曾見過的天空），是20年前的超經典作品！

「茶菓子」向網友展示這兩張作品，第一張畫著故事主人翁小智、小霞、小剛和皮卡丘等角色，其中部分人物與背景分別繪製於膠片，另一張知名反派角色武藏、小次郎和喵喵登場畫面，也有部分場景使用膠片堆疊繪製而成。

此種特殊繪製技巧即是早期動畫主要使用的「賽璐珞畫」技術，早期動畫仍以手工拓寫為主，繪師於賽璐珞材質膠片用塗料上色，繪製成動畫片段使用的完整場景；然而，隨著科技數位化逐漸普及，手工拓寫不再符合成本需求，因此「賽璐珞動畫」也逐漸走進歷史，改以數位繪圖取而代之，賽璐珞畫也成為粉絲心中的珍貴收藏品。