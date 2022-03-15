日男撿到動畫師錢包 竟收到20年前初代《寶可夢》超稀有寶物報答
拜現代科技技術所賜，數位繪圖動畫能將漫畫人物繪製得活靈活現，搭配聲光效果更是讓觀影體驗更加分，不過早期動畫可是由繪師手工拓寫「賽璐珞畫」，再由劇情連貫各場景分鏡，形成初代所見的動畫片，目前也早已不見手工拓寫技術，但日前有一名網友就分享一段「好心有好報」的奇妙故事，意外讓他獲得2張超珍貴的初代《精靈寶可夢》「賽璐珞畫」，讓網友看了直呼羨慕！
日本推特網友「茶菓子」日前發文分享珍貴的初代寶可夢賽璐珞畫，他表示這是家人以前撿到錢包，家人把錢包送去警局後，失主回贈2張初代《精靈寶可夢》賽璐珞畫道謝，警察事後也只有告知失主是一名製作動畫相關人士，這篇貼文曝光後意外引起日網熱議。
家族がかなり昔修学旅行で財布を拾い交番へ届けたら、後日落とし主からお礼にポケモンのセル画をプレゼントされたらしくうちに2枚ある。背景までアナログなのやっぱすごい。誰だったんだろな…落とし主… pic.twitter.com/nob01KM5Vp— 茶菓子 (@tyag53) March 13, 2022
「茶菓子」收到的初代《精靈寶可夢》賽璐珞畫作經查是出自於2001年8月首播的動畫第213話〈ポッポとデカポッポ！まだみぬそらへ！！〉（波波與大波波，飛向未曾見過的天空），是20年前的超經典作品！
「茶菓子」向網友展示這兩張作品，第一張畫著故事主人翁小智、小霞、小剛和皮卡丘等角色，其中部分人物與背景分別繪製於膠片，另一張知名反派角色武藏、小次郎和喵喵登場畫面，也有部分場景使用膠片堆疊繪製而成。
ﾏｽﾏﾛで重なっているか質問がありましたが、こんな感じでカスミ達のはそれぞれ一枚ずつで3枚、ロケット団はムサシの口パクで2枚ついてました👳♂️ただくっ付いて凄いことになってますが。。 pic.twitter.com/5OSpoQfF3o— 茶菓子 (@tyag53) March 13, 2022
此種特殊繪製技巧即是早期動畫主要使用的「賽璐珞畫」技術，早期動畫仍以手工拓寫為主，繪師於賽璐珞材質膠片用塗料上色，繪製成動畫片段使用的完整場景；然而，隨著科技數位化逐漸普及，手工拓寫不再符合成本需求，因此「賽璐珞動畫」也逐漸走進歷史，改以數位繪圖取而代之，賽璐珞畫也成為粉絲心中的珍貴收藏品。
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