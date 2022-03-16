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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

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原本只是去偷東西意外發現非法軍武 竊賊掙扎一番決定報警

聯合新聞網 / 綜合報導
小偷闖空門發現大量非法武器。圖／取自opindia
小偷闖空門發現大量非法武器。圖／取自opindia

印度數名小偷本月1日潛入一棟民宅準備行竊時，竟發現屋內藏有大量非法武器。小偷起先擔心自己惡行曝光不敢報警，在數小時天人交戰下，決定通知警方前來處理。

警方在這棟房裡找到2枚手榴彈、17枚訓練炸彈，以及22至25枚用過的彈藥筒。

警方稱小偷在前1個午夜闖進這棟房子，偷了一些家庭用品。在離開前，其中一個小偷去上廁所，在馬桶裡發現了彈藥，於是衝出來，要同夥一起逃離現場。他們很害怕彈藥會爆炸，還擔心這些彈藥涉及很嚴重的計畫。

小偷最初不願通知警方，認為警方可能指稱小偷留彈藥在房子裡，但最終仍通報警方。

警方表示，小偷沒有從房子裡竊取任何貴重物品，只留下了一塊用來搬運贓物的布。一名高級官員透露，有時小偷會是重要的消息來源，他們過去曾多次向警方通報關於謀殺、搶劫或其他犯罪活動的訊息。

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