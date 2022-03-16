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男抽屜裡發現結婚27年妻跟前任合照 連上空照都有「超不爽」

聯合新聞網 / 綜合報導
男抽屜裡發現結婚27年妻跟前任合照，以及對方幫她拍的上空照，感到很苦惱。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男抽屜裡發現結婚27年妻跟前任合照，以及對方幫她拍的上空照，感到很苦惱。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名男性本月13日在社群平台提到，自己在收拾衣物時，發現結婚27年的妻子跟前未婚夫的合照，以及對方幫妻子拍的上空照，心中很不是滋味，問網友：「該介意嗎？」

原PO解釋，若妻子將過往的信件照片收在家中某個盒子裡，自己不會太在意，畢竟「人都有過去」。但妻子特地將這2張照片從收納盒取出來，放到抽屜裡襪子下方，讓原PO發現後就深感困擾，尤其想到他跟妻子初次見面時，妻子就不斷談論這位曾論及婚嫁的前未婚夫。

原PO表示，妻子是在跟前未婚夫分手2年後開始跟他交往，他跟妻子也拍了很多類似的照片，如果妻子只是想回顧自己年輕時的模樣，大可拿他們的照片出來看。

許多網友建議原PO直接跟妻子談。也有網友勸原PO向前看：「她也許對那段感情還存在美好的回憶，但是擁有美好回憶並不代表她仍然愛著他。上空裸照可能只是她喜歡自己的樣貌。」

但有網友同理原PO心情：「我是女性，如果我遇到同樣的事會覺得被冒犯以及不被尊重。原PO提到他們開始約會時，對方無止境的談論前任，對我來說那是個危險信號。我會去思考他們分手的原因，而且聽起來對方在她心中還占有特殊的地位。」

分手 結婚 裸照

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