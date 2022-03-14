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印度神童新預言：3月16日大麻煩 曝全球股市爆破3關鍵時間

香港01 / 布萊恩
印度神童阿南德（Abhigya Anand）。圖／擷自youtube
印度神童阿南德（Abhigya Anand）。圖／擷自youtube

全球疫情持續，加上俄羅斯及烏克蘭戰爭加劇全球經濟不明朗，港股今日（3月14日）繼續下跌，更跌穿20000點關口。不過全球經濟股市波動可能仍未到最差時候，印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新影片中預言，3月16日金融市場將有重大改變修正，4月4日經濟面臨的問題會更嚴峻，4月13日後黃金及白銀價格都會大幅上漲，當中白銀更會升至創歷史新高價格，可考慮投資。

印度神童阿南德去年底預言，經濟會受到很大影響，特別是在2022年3月到4月間，言猶在耳，除了全球新冠肺炎疫情反覆，俄羅斯又突然在2月底發起對烏克蘭戰爭，令地緣政治局勢升溫加劇投資者憂慮，全球股市都大幅波動，有網民形容印度神童又中。

不過，近期的金融市場波動可能仍未到最差時候，事關阿南德2月24日發布最新預言影片，指出「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」正影響世界，將會造成全融市場股市非常強大且嚴重的崩盤，尤其3月和4月間，更指出3個關鍵時間點，包括3月16日、4月4日及4月13日。

關鍵時間一：3月16日

阿南德形容3月16日是「決定性的一天」，拍月亮的南交點和月亮的北交點，會從最牛市的位置，即在金牛座和天蝎座兩個星座中離開，轉移到白羊座和天秤座，當中天秤座預示着市場平衡，故將帶來市場的平衡。他強調，所有即將發生的事情不代表好或壞，而是將有巨大改變，又說若繼續富人愈富、窮人愈窮，經濟將繼續亂下去。

阿南德形另提到，3月16日開始經濟將有重大修正，但此前市場可能是短暫時間段波動，而且風險極大，建議大多數人在這段時間遠離市場。

關鍵時間二：4月4日

阿南德表示，現在這一切與火星和土星合相有關，並且4月4日火星力量在合相中極為強烈，進一步增加經濟問題的強度和力度。

關鍵時間三：4月13日

阿南德稱，4月13日後，黃金和白銀都會大幅上漲，更會看到白銀創歷史新高價格，還需要轉向更安全資產，直到2022年底，市場將開始好轉。

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

延伸閱讀：

Omicron後新災難？印度神童新預言或爆另1危機：未來20年日子難過

大陸增逾3000確診　印度神童預言疫情到這年才結束　曝4關鍵時間

文章授權轉載自《香港01》

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