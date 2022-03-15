女天生有雙子宮「易造成不孕」 卻在1年內生出2個寶寶

美國30歲女性沃特曼（Caroline Wortman）天生患有雙子宮畸形（Uterus didelphys，意指有2套生殖系統），易造成不孕。然而她卻在1年內生了2個寶寶。

沃特曼2021年1月生下女兒喬西（Josie）後6個月，她發現自己又懷了另1個孩子。沃特曼得知再次懷孕的消息後，她和丈夫奈特（Nate）既緊張又興奮，深怕過程出了什麼問題，幸好去年12月底兒子布魯克斯（Brooks）順利來報到。

沃特曼表示，醫生曾研判她可能不孕，如果懷孕了流產的風險也會很高。這件事影響著她的生活。

沃特曼提到：「我一直很想生小孩，我努力保持樂觀，不要去想太多。」

她23歲時透過朋友介紹認識奈特，當她知道對方想要小孩時，她覺得非常緊張，不確定自己是否能讓他如願。但奈特知道沃特曼的情況後，並沒為此感到困擾，認為事情會水到渠成。

2人在2019年9月結婚，沃特曼雖然擔心自己很難受孕，但想著這些負面情緒會讓她更難懷孕，就試著跟奈特一起放鬆。沃特曼2020年4月外出工作時，突然感到身體不適，加上當時月經遲遲沒來，她決定拿驗孕棒驗孕，驗出陽性後她和奈特喜出望外就醫，醫生證實她懷孕7週，最後順利生出喬西。

沃特曼2021年年6月外出時感到一陣反胃，起先以為自己暈車，但直覺有可能再次懷孕，隔天上班前驗孕果然發現自己又懷孕了。當時她和奈特還不打算生第2個孩子，然而醫生告知她另1個孩子已經在她另1個子宮生長10周了。

布魯克斯在2021年年底誕生，體重為2409公克，他出生後在新生兒加護病房待了9天。沃特曼認為布魯克斯的早產很可能是由於她的子宮頸過早擴張，這是雙子宮畸形常見的併發症。

沃特曼在社群平台分享自己的故事，鼓勵人們：「不孕和認為自己會不孕是2件截然不同的事情，如果想成為母親就不要放棄，不要把醫生的話奉為聖旨。」