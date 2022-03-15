為了1罐泡菜…女教師咬了2學生 網歪樓：一定超好吃！

美國佛羅里達州一名63歲特教女老師萊絲（Rhonda Rice）去年11月因1罐泡菜咬了2名學生，現面臨指控。

萊絲當時向調查人員辯稱她只是在「跟學生玩」。她被原任職的中學停職3天後轉到另一間中學繼續任教。萊絲面臨2項輕罪指控，並將於本月底出庭受審。

其中1名受害學生的阿姨托羅（Kathy Toro）表示，她15歲外甥和另一名男同學在學校福利社打工，當時萊絲拿了1罐泡菜。2名學生不確定萊絲是否想行竊，便試著要取回泡菜罐，萊絲就在那時咬了他們的前臂，並在他們鬆手時重新取回泡菜罐。2名學生事後向學校反映萊絲的行為後，學校才報警處理。

警方指出，萊絲只承認「舔」了學生，但不承認咬他們。托羅說：「即使是舔了他們，也讓人難以置信且無法接受。」

萊絲自2000年以來一直在公立學校體系擔任教師。此次不是萊絲第1次面臨紀律處分，她在任教22年期間也涉入4起爭議事件：2001年她因備課不足2度受到了口頭和書面的譴責。2008年萊絲因頻繁使用學校電腦處理「個人事務」而非教學或備課用途，遭學校停職1天。2015年她因「多次未能及時完成預定的個別化教育計畫（IEP，針對特殊需求孩子擬定的教學計畫）」受到學校口頭警告。

萊絲的失序行為引來眾網友歪樓熱議：「那罐泡菜一定很好吃」、「她應該舔那罐泡菜，證明那是她的」、「為什麼佛羅里達總是發生最瘋狂的事？」