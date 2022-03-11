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牛排浮現普亭的臉？舊照掀網友討論 英男驚：感覺買了會出事

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

俄羅斯、烏克蘭戰爭引發國際關注，近日一張牛排上浮現俄羅斯總統普亭樣貌的照片再度於網上瘋傳。3年前英國有名男子逛超市時，意外發現貨架上的「普亭牛排」，而且愈看愈像，嚇得他完全不敢買。

據英國《太陽報》2019年報導，39歲的音樂家哥頓（Matt Gordon）於倫敦一間奧樂齊超市（Aldi）購物，經過肉類區時，意外發現貨架上一塊售2.99英鎊（約新台幣111元）的安格斯牛排浮現出俄羅斯總統普亭的樣貌。

哥頓表示，「我簡直不敢相信，我不斷走回去看，相似度真的十分驚人，而且每看一次也覺得愈來愈像普亭」。即使當時手機快沒電，哥頓也拍了下來傳給朋友看，朋友看到後都大笑不已。哥頓又說，最終並沒有買這塊牛排，因擔心會發生什麼事。

近日有網友於社交平台Twitter轉載這張「普亭牛排」照，隨即引起熱烈討論並嚇倒不少人，有人笑言「對我來說，這塊牛排更像查斯王子」、「看起來像佛地魔」，有人則分享一張神似美國前總統川普的生肉照片，笑翻眾人。

俄羅斯、烏克蘭戰爭引發國際關注，近日一張牛排上浮現俄羅斯總統普亭樣貌的照片再度於網上瘋傳。圖／取自Twitter@NoContextBrits
俄羅斯、烏克蘭戰爭引發國際關注，近日一張牛排上浮現俄羅斯總統普亭樣貌的照片再度於網上瘋傳。圖／取自Twitter@NoContextBrits
有網友分享一張神似美國前總統川普的生肉照片。圖／取自Twitter@immoral_the
有網友分享一張神似美國前總統川普的生肉照片。圖／取自Twitter@immoral_the

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 普亭 社群媒體

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