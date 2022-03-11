製做成分藏海帶？清水健深入潤滑劑工廠 挖出「可食用原因」

日本AV男優清水健的名號相信大家都聽過。他近年除了當AV男優以外也有經營自己的YouTube頻道分享性愛知識和AV幕後大小事。近日他上傳了一系列影片，帶觀眾到製作《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）的工場參觀，了解知名品牌「lotion」（即潤滑液）的製作方法，並訪問部長解決一些網上流傳的「lotion」迷思。到底潤滑液「lotion」是用什麽材料製作的呢？可以安全食用嗎？

清水健的YouTube頻道以《男女關係研究所》的主題製作不同影片，當中邀請過AV女優深田詠美等人作為嘉賓分享性愛大小事。這次他參觀《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）的工廠，揭示「lotion」的製作過程，並透過特品部部長拆解一些網友對「lotion」的錯誤認知。

清水健日前到製作《ぺぺローション》（PEPEE LOTION），位於愛知縣的中島化學產業公司株式會社的長須賀工場參觀。由部長柳井親自作導賞員，帶他參觀工廠。柳井部長問到清水健知不知道製作「lotion」的主要材料時，見識廣博的清水健表示，自己聽説「lotion」是用海洋副產品製造。因為從事風俗、色情的女性經常會說使用「lotion」毛髮會長得很快，所以他認爲「lotion」的成分可能會有海帶。部長笑著表示清水健的推測太過深奧，其實「lotion」的代表成分是聚丙烯酸鈉（增稠劑，簡稱ASAP），將其與水混合就可以變成「lotion」。

清水健接著表示西瓜有90%是水分，追問部長「lotion」裡面的水分有多少。部長回答其實「lotion」的主要成分是水，所佔比例甚至要比西瓜高，所以他們對水的要求也非常高。不會用一般工業用水，而是使用自來水（可飲用），經過活性炭等濾網過濾成純水使用。亦指出水的品質會直接影響「lotion」的品質，所以歐洲的硬水（鈣和鎂含量較高）並不適合做「lotion」。

經過材料的枰量後，「lotion」會透過專用器材不斷攪拌，按不同產品需要會攪拌數小時至一日不等。機器內看似量不多，但其實可以製作成1噸份量，大概是3000支360mL裝的「lotion」。「新鮮出爐」的「lotion」特徵是裡面會有很多氣泡，需要經過時間才會慢慢消失。從成品的1噸中，工場會抽出500mL份量作品質檢查，透過機器測試「lotion」的黏度、pH值等。經過檢查就會進入到包裝階段，先用高氣壓噴射瓶子内部作清潔，然後注入「lotion」。輸送帶包辦清潔、注入、上蓋、包裝等步驟，當中全自動和由員工輔助的半自動形式都有。每天可以製造2萬至5萬支；除了日本國内售賣以外。也會出售至世界各國，不過部長表示還是東南亞的入貨量最高。

經過材料的枰量後，「lotion」會透過專用器材不斷攪拌，按不同產品需要會攪拌數小時至一日不等。圖／截自YouTube@【公式】しみけんチャンネル 剛出爐的「lotion」特徵是裡面會有很多氣泡，需要經過時間才會慢慢消失。圖／截自YouTube@【公式】しみけんチャンネル

參觀工廠後，清水健訪問柳井部長，希望可以解決一些對「lotion」的迷思。「lotion」和潤滑劑有沒有分別呢？部長解釋原來「lotion」的稱呼是多年前PEPEE老闆為了將自家產品與其他潤滑劑作區分時，把產品登錄成化妝品製作而改的名字。事實上「lotion」和潤滑劑並沒有分別。那麼「lotion」可以安全食用嗎？部長指曾經有調查顯示食用「lotion」不會有中毒危險。即使連續兩年每天喝兩支「lotion」，甚至一次過喝下60kg的「lotion」也不會有任何問題。只是，「lotion」歸類為化妝品而不是食品，所以也不會建議將它當作食物。另外，有不少人誤會「lotion」會令黏膜乾燥，但其實lotion中的聚丙烯酸钠（ASAP）有分為吸水性和非吸水性。「lotion」裡面使用的是非吸水性增稠劑，而吸水性ASAP的常用地方是尿布，與「lotion」裡面的ASAP性質不同。

這次參觀《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）工場是清水健的第一次外景拍攝，令不少觀眾眼前一亮。留言指他的AV經驗讓內容和雜學小知識展現了他全新一面，笑說他很有做節目主持的天分。

先用高氣壓噴射瓶子内部作清潔，然後注入「lotion」。圖／截自YouTube@【公式】しみけんチャンネル 參觀工廠後，清水健訪問柳井部長，希望可以解決一些對「lotion」的迷思。圖／截自YouTube@【公式】しみけんチャンネル

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文章授權轉載自《香港01》