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日男尋求刺激偷拍30年 驚爆集團成員遍布日本「一年賺逾2億」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本偷拍犯齋藤果林不只自己偷拍，還成立組織團體教導他人。圖擷取自文春Online
日本偷拍犯齋藤果林不只自己偷拍，還成立組織團體教導他人。圖擷取自文春Online

日本警方在日前逮捕一位名為齋藤果林的偷拍犯，嫌犯除了向警方坦承罪狀之外，更抖露出在日本，「偷拍」這件事有著巨大的市場及組織存在，引起警方的高度重視。

根據日本媒體「文春Online」報導，齋藤偷拍專挑露天澡堂、溫泉等地方下手，甚至還成了偷拍界的名人。他以「Y」作為匿名，已經從事這行大約30年左右。圈內人曾聽說他的真實身份為補習班老師，但因為上傳影片的次數相當頻繁，因此猜測他應該早已辭去了該職位。

齋藤表示自己「看了女性的裸體也沒有特別想法」，也不特別為了錢，但是很享受在偷拍時，腎上腺素刺激的感覺，才會一直犯下偷拍罪刑。他會將偷拍的影片上傳至某個地下網站，該網站架設於海外，上面充滿著各種偷拍、迷奸女性的惡質影片，網站的運營方則靠著這些影片，每年有高達10億日幣（約相當於新台幣2.4億）的獲利。

齋藤除了自己偷拍，也慫恿那些向他購買影片的客人，一起親自到現場偷拍，還指導他們相關技巧。因此各地有越來越多和齋藤一樣迷上偷拍的成員，甚至逐漸擴展成為團體。他們經常聚在一起，舉辦「偷拍鑑賞會」，分享彼此偷拍的成果。儘管部分成員已經遭到逮捕，但究竟還有多少漏網之魚，恐怕是令人擔憂的一大問題。

偷拍 日本

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