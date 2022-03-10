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零負評餐廳經理偷吃人妻店員 客桌上激戰「事後還不清潔」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本知名連鎖餐廳「Gusto」爆出職場外遇醜聞，當事人還在客人用餐的座位上發生親密行為。店家示意圖，非當事分店。圖擷取自食品產業新聞社
日本知名連鎖餐廳「Gusto」爆出職場外遇醜聞，當事人還在客人用餐的座位上發生親密行為。店家示意圖，非當事分店。圖擷取自食品產業新聞社

「職場戀愛」本身在日本是個敏感的話題，而如果雙方還是處於婚外情的關係，甚至還可能對商家名譽造成影響。最近日本一家知名連鎖飲食業者，店內就發生了離譜的婚外情事件。

根據日本媒體「文春Online」報導，日本知名連鎖餐廳「Gusto」，近日在某家東京分店爆出店員間外遇醜聞。其中男方為該店的店經理，本身已經結婚有小孩之外，工作表現也相當優秀，獲得上司與部下的好評。女方則是大夜班的打工店員，同時是三個孩子的媽媽。

報導指出，雙方的外遇關係維持了大約四個月。由於店內入口附近的「1-5桌」沒有設置對外窗，對內也有牆壁遮檔，因此成為兩人偷情辦事時的絕佳隱藏處。頻率高的時候，甚至一週會發生3到4次親密行為。同時，雖然外遇時正值新冠肺炎疫情期間，但事後卻不一定有確實消毒。

然而紙包不住火，某次因為女方太晚回家，遭到丈夫的質問下，終究抖露出了外遇的事實。盛怒的丈夫馬上打給Gusto本公司，要求老婆即刻辭職，讓此事件在大眾面前曝光。Gusto也出面，對旗下員工的管理不周，以及衛生上的疑慮表達歉意，表示以後會加強注意員工行為。

日本 婚外情

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