《七夜怪談》貞子改行做YouTuber！自爆生活秘辛 網友讚：好可愛

在電影《七夜怪談》中出場的貞子，身穿白色長裙和一頭柔滑黑長直髮的代表造型相信大家都非常熟識。在電影中她會從電視機裡爬出來詛咒你，相當嚇人。但這位日本恐怖片代表，日前竟然跟上潮流開設了YouTube頻道《貞子的井底生活》（貞子の井戸暮らし），短短3天就吸引了3萬多位訂閱者。但貞子發佈的影片沒有預想中的恐怖，而是暴露了她意外的少女心，引來網友熱烈討論。

貞子一向以恐怖形象示人，但她自3月5日上傳的一系列影片卻顛覆了世人對她的印象。當中她在Q&A的影片中回答了100個問題，讓觀眾認識電影外的她。原來最令貞子驕傲的是一頭黑色秀髮，未來還想試試簡短頭髮。

貞子在3月5日開始上傳YouTube影片，雖然現在只有8條影片，但也已經成功吸引3萬多名訂閲者。當中觀看次數最多的是一條貞子以回答100條問題形式自我介紹的影片。在影片開頭她先簡單介紹自己「你好，我是山村貞子。今年19歲？.....」，至於身高，貞子表示自己長期生活在井裡面已經令關節變形，不知道準確數字，而體重是秘密，特技當然是詛咒。

其實貞子意外地充滿少女心，她表示自己的興趣是美甲，亦非常喜歡自己長長的黑色秀髮，每天早上起床做的第一件事就是梳頭，還會在梳頭時拉筋。去無人島如果只可以帶一樣東西貞子會帶什麽？當然是梳子！不過她亦說自己想嘗試一下短髮，不知未來會否有機會看到短髮貞子呢？接下來貞子說到自己喜歡的類型時，表示自己喜歡身型修長，能將她從井裡面撈起的男性。而年齡差則是無限制。被問到她信不信有鬼的時候，貞子回答自己不敢進入鬼屋。至於她最喜歡的動物是貓，以動物形容自己的話是貓，手機鎖屏是貓，未來轉世也是想做貓。

雖然貞子的自我介紹揭示了自己不為人知的少女心，她也有不少忠於鬼片中貞子角色的地方。比如她最喜歡的小説是貞子故事原作《Ring》。最尊敬的人也是原作作者鈴木光司先生。而她不被人理解的執著則是她從電視機裡爬出來時的美麗標準姿勢。最喜歡的是25寸大的電視機，將來目標是製造1億個貞子。不過貞子有一個願望非常貼地，就是希望新冠疫情可以早日消失。她表示自己在疫情下會恆常在井裡面做引體上升和3組地面爬行運動以維持身型。

有網友在影片下留言表示貞子相當有個性也非常緊貼潮流。亦有人笑指貞子在小説裡的死法很凄慘，沒想到她還是喜歡原作，連喜歡的電影《魔鬼剋星》和動漫《咒術迴戰》也都是自己的天敵，令人意想不到。她的活躍甚至引起日本知名男星狩野英孝的注意，還邀請她約會！另外有網友表示貞子多才多藝，亦非常可愛。令他不禁期待如果廁所裡的花子也成為YouTuber又會是怎樣。

貞子在影片中也有説到自己是室内派、喜歡去海邊、最喜歡吃燒肉等。雖然小編很膽小不敢看恐怖片，但如果是這麽可愛的貞子，我覺得非常可以！

貞子不被人理解的執著則是她從電視機裡爬出來時的美麗標準姿勢。圖／截自YouTube@貞子の井戸暮らし 貞子自揭是貓奴。圖／截自YouTube@貞子の井戸暮らし

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文章授權轉載自《香港01》