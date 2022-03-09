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戀人變看護？日男怕踩磁磚邊線不敢出門 她扛4份工作撐家計

香港01 / 記者白兔糖／報導
Hakeru表示Nomeru對很多東西都感到恐懼，如果沒有她的陪伴根本不敢出門。圖／《アウト×デラックス》節目截圖
Hakeru表示Nomeru對很多東西都感到恐懼，如果沒有她的陪伴根本不敢出門。圖／《アウト×デラックス》節目截圖

情侶的相處方法各有不同，根據雙方性格互相配合遷就。不過日本節目《アウト×デラックス》這次介紹的一對情侶相當特別，男方のめる石塚（音譯：Nomeru）在愛情與工作上完全依靠小他10歲的女朋友。他還有不少恐懼和執著，覺得自己稍微做錯一件事就會死。兩人的經理人也對のめる的神經質非常頭痛，到底他們是如何生活的呢？

節目《アウト×デラックス》中介紹的這對情侶是搞笑藝人，男方のめる石塚今年33歲，與大學生女友はける舞子（音譯：Hakeru）年齡相差10歲。兩人一年前相識開始交往並同居。雖然Nomeru與Hakeru相識前有打工亦曾經交過女友，疫情下他失去工作，現今完全靠著女友Hakeru一人的收入支撐兩人的生活。

於節目《アウト×デラックス》登場時，のめる石塚（Nomeru）被女友はける舞子（Hakeru）攙扶進場。Hakeru表示Nomeru對很多東西都感到恐懼，如果沒有她的陪伴根本不敢出門。他出門時不能踩到地磚邊緣，因害怕貓狗和其他小動物會避開養狗的人，而遇到人孔蓋必需先由左腳跨過。如果做錯以上任何一件都必須重做，不然Nomeru就覺得自己會死。

Nomeru現在沒有做兼職，完全靠小他10嵗的Hakeru賺錢養家。23歲的她身兼5份工作，除了當搞笑藝人以外，還於酒吧、醫院兼職、做網路實習，更是一位大學生；讓33歲的Nomeru在戀愛與搞笑藝人事業上雙重依賴女友。

除此以外，Nomeru還有很多獨特的規矩。例如電視機音量必須是雙數、吸煙前要先在身上3個地方各點3下，還有女友Hakeru不叫他吃飯他就不會吃。不過Nomeru卻會無限地飲酒，聲稱自己是為減輕神經質才喝那麽多。電視片段中也能看見Nomeru一天之內竟然喝了15杯燒酒，甚至在上節目前也喝了兩三罐酒。兩人的經理人很不滿Nomeru經常日間開始喝酒，下午打給他也會因他醉了而不能談工作的事，希望他能減少喝酒。還表示自己對兩人經常牽著手看不順眼。

節目當中Nomeru亦多次展現他的獨特執著，包括指出Hakeru應該坐他的左邊，緊張的時候會伸手摸Hakeru的耳垂等等。主持人見狀不禁笑言Hakeru比起女友更像是老人看護。大家對這對有特別相處方式的情侶有甚麽看法呢？希望大家也能找到一個像Hakeru一樣包容度超高的另一半吧！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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主持人見狀不禁笑言Hakeru比起女友更像是老人看護。圖／《アウト×デラックス》節目截圖
主持人見狀不禁笑言Hakeru比起女友更像是老人看護。圖／《アウト×デラックス》節目截圖
Nomeru和Hakeru組成的搞笑組合。圖／《アウト×デラックス》節目截圖
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文章授權轉載自《香港01》

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