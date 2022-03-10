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天花板出現不速之客 吊燈伸出一隻黑色動物小手

聯合新聞網 / 綜合報導
浣熊手伸出吊燈。圖／取自today
浣熊手伸出吊燈。圖／取自today

美國紐約22歲女大生依里莎里（Yesenia Irizarry）去年11月返回她住的公寓時，突然聽到3名室友尖叫聲，依里莎里跑去查看，才知道1隻浣熊跑進廚房的吊燈與天花板的夾縫中。

依里莎里說室友當時只是走進廚房做飯，突然聽到天花板傳來摩擦聲，抬頭一看發現有東西從吊燈彈出來。後來浣熊佔據廚房燈3個多小時，才跑到公寓其他地方。

依里莎里本月3日與網友分享當時拍到的畫面，她表示浣熊「入侵」廚房天花板前，她在那間公寓住了1年都沒看過浣熊，但去年秋天，她發現到浣熊開始在她公寓四周出沒，除了廚房的入侵者，她也曾看過其他浣熊潛伏在客廳外的防火梯。

浣熊會從窗外窺視屋內，依里莎里可以聽到浣熊在屋頂的聲音，有時甚至聽到牠們抓公寓外牆的聲音。

依里莎里提到在廚房發現浣熊後，她們打給消防隊求援，對方要她們找動物管制中心幫忙。動物管制中心認為浣熊應該會爬到壁爐牆後方，進入天花板。果不其然浣熊搬進依里莎里另一名室友阿萊恩（Tamika Alleyne）房間上方的天花板。

阿萊恩指出，她能聽到浣熊抓客廳和走廊天花板的聲音，「基本上就是沒付房租白住。」

依里莎里向房東反應問題後，對方表現淡定，感覺好像在說「哦，又來了」。事發過1個禮拜後，動物管制中心人員終於登門處理，並透露該公寓之前就有浣熊出沒的紀錄，「房客回家發現浣熊等在客廳裡，浣熊會爬煙囪進屋內。」

依里莎里表示如果之前知道這種狀況，也許就不會搬進這間公寓。她也可能不必經歷好幾個月的焦慮、失眠、和小病痛，她懷疑這些可能起因於吸入浣熊糞便。

依里莎里說：「我現在看待這件事可以一笑置之，但當時我非常介意。」

室友 失眠 房東 紐約 房客 美國

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