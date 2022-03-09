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女大生懷孕稱「坐男友腿上且一片花瓣飛過」 爸媽相信了

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生懷孕稱是因「坐男友腿上」。圖／取自tiktok
女大生懷孕稱是因「坐男友腿上」。圖／取自tiktok

韓國女大生姜智永（Juyoung Kang，音譯）上大一時，發現懷了男友的孩子。她告訴信仰基督教的保守爸媽這個消息時，稱自己是因為「坐在男友大腿上」而受孕，而爸媽竟接受這個理由。

姜智永在社群平台上解釋，她跟爸媽說自己那時坐在男朋友的腿上，2人面對面，男友穿著褲檔開口是鈕扣的牛仔褲。牛仔褲製造商犯錯，在鈕扣間留下太多空間，足以讓性器探出頭來，男友剛好在曲棍球練習後汗流浹背，沒穿內褲。客廳的窗戶微開，時值春天，一片蒲公英花瓣飛進屋裡，男友剛好對蒲公英花瓣過敏打了噴嚏，而他恰好是「打噴嚏時達到性高潮」那0.00008%的男性族群。

姜智永提到自己跟父母說這件事時，已懷胎23周，父母對這個解釋非常買單，也很支持她。

英國皇家醫學會誌（Journal of the Royal Society of Medicine）曾有篇研究指出，確實有些人在想到性或性高潮時會打噴嚏。

姜智永這段影片的瀏覽量已突破4千萬，網友紛紛感到不可思議，表示：「你爸媽難道不會質疑你為什麼要坐男友腿上嗎？」、「你自信滿滿的說出這個解釋，害我差點要信以為真了。」

@juyoungkang Got pregnant after 1 year in college🥴Welp I’m 23 weeks now and they are very supporting #pregnancy ♬ original sound - Juyoung Kang

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