女大生懷孕稱「坐男友腿上且一片花瓣飛過」 爸媽相信了

韓國女大生姜智永(Juyoung Kang,音譯)上大一時,發現懷了男友的孩子。她告訴信仰基督教的保守爸媽這個消息時,稱自己是因為「坐在男友大腿上」而受孕,而爸媽竟接受這個理由。

姜智永在社群平台上解釋,她跟爸媽說自己那時坐在男朋友的腿上,2人面對面,男友穿著褲檔開口是鈕扣的牛仔褲。牛仔褲製造商犯錯,在鈕扣間留下太多空間,足以讓性器探出頭來,男友剛好在曲棍球練習後汗流浹背,沒穿內褲。客廳的窗戶微開,時值春天,一片蒲公英花瓣飛進屋裡,男友剛好對蒲公英花瓣過敏打了噴嚏,而他恰好是「打噴嚏時達到性高潮」那0.00008%的男性族群。

姜智永提到自己跟父母說這件事時,已懷胎23周,父母對這個解釋非常買單,也很支持她。

英國皇家醫學會誌(Journal of the Royal Society of Medicine)曾有篇研究指出,確實有些人在想到性或性高潮時會打噴嚏。

姜智永這段影片的瀏覽量已突破4千萬,網友紛紛感到不可思議,表示:「你爸媽難道不會質疑你為什麼要坐男友腿上嗎?」、「你自信滿滿的說出這個解釋,害我差點要信以為真了。」