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車主噩夢…日男開車窗慘變「雪災」 引眾多受害者貼慘照取暖
香港冬天縱是寒冷也不見得會落雪，但日本多處卻受暴雪影響，當地1名Twitter用戶近日分享慘事，指自己開車前稍微打開車窗，沒料到白雪從小間隙飄進來，令車廂內慘受「雪災」！只見他上傳的照片顯示，白雪覆蓋整個車頭位置，相信全車都難逃劫數被「冰封」，令樓主大嘆「不想上班」。
圖片引來逾32萬人按讚，不少網民尤其是男士的愛車同樣有過「雪災」經驗，紛紛上傳自己愛車受害照片，貼文讓一眾車主「圍爐取暖」。
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文章授權轉載自《香港01》
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