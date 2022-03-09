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看球賽太嗨假髮從頭皮掀起 男跳出來開心承認：這是我！
英國男性戴伊（Ashley Day）本月7日在運動場觀眾席看見喜愛的足球隊「兵工廠足球俱樂部」（Arsenal）進球、高聲喝采時，假髮不慎從頭皮掀起，事後他尷尬表示：「下次要用多點膠水固定假髮。」
另一名兵工廠足球俱樂部球迷貝特曼（George Bateman）捕捉到戴伊假髮掀起的瞬間，並放到網路上。網友看了莞爾表示：「他不小心開了天窗」。
Arsenal go 1-0 up and so did this geezers syrup 🤣 pic.twitter.com/Qp77dt2wKd— George Bateman (@Georgebateman15) March 6, 2022
戴伊隨後看到推文，跑去留言招認：「那是我耶！」他還補了一張假髮脫落前的照片，指出：「這是頭髮不見之前的我。」網友馬克（Mark）回應：「哈哈好幽默，喜歡你自嘲的特質，很棒。」
戴伊透露之前也曾發生過假髮脫落的糗事：「我覺得我總是在不自覺的狀況下讓自己難堪，這很搞笑。我就像21世紀的豆豆先生！」
戴伊還開玩笑說，如果之後兵工廠足球俱樂部踢入前4強，他會在慶功宴上摘掉假髮來慶祝。
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