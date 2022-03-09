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隔5天「再次」奇蹟懷孕 女不同時間受孕卻同時生下2個寶寶

聯合新聞網 / 綜合報導
女不同時間受孕卻同時生下2個寶寶。圖／取自dailymail
女不同時間受孕卻同時生下2個寶寶。圖／取自dailymail

美國加州25歲女性奧達麗絲（Odalis Martinez）在經歷傷心欲絕的流產後，2020年11月再次懷孕時欣喜若狂，而過了5天她在第1次超音波檢查時又迎來更棒的消息：她實際上懷了2個孩子，而且是在同1周不同時間受孕。

發生在奧達麗絲的罕見狀況稱為異期復孕（Superfetation），意即在第1次懷孕後數天或數週內2度受孕。奧達麗絲說2個女兒的誕生感覺就像「奇蹟」，雖然她們不是雙胞胎，但因為長得很像，她的丈夫有時還會搞混，奧達麗絲對外也會說她們是雙胞胎，就不必多做解釋。

奧達麗絲自認很幸運在流產後沒多就又成功懷孕，她說當時第1次做超音波檢查，丈夫因為防疫規定只能在診間外等待。奧達麗絲想起當時聽到第1個孩子心跳聲時喜極而泣，但接著醫師面露遲疑神情，讓奧達麗絲感到很緊張，聯想到最壞的情形，就在那時醫師告訴她，發現另1個也有心跳的嬰兒。

奧達麗絲當下聽到好消息，高興地哭起來，認為之前流掉的嬰兒和她在一起在房間裡，並說「一切都會好轉。」

當醫師告訴奧達麗絲這2個胎兒相隔5天受孕，奧達麗絲驚呼自己「完全搞不清楚狀況」。奧達麗絲說醫師檢查了胎兒的大小，並比較了生長模式，確認2胎兒受孕日期不同。

奧達麗絲稱女兒的誕生是她「此生最棒的驚喜」，並表示：「當我抱著她們並知道她們平安健康時，那種感覺不可言喻，我愛我的家人和我的丈夫，但我從沒經歷過這種愛和幸福感。」

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