25歲男為「色誘」朋友母親撲咬對方乳頭 挨揍被捕

澳洲25歲男性普斯坎（Jonathon Stefan Priscan）去年3月咬了他朋友母親的乳頭試圖「色誘」對方，被控2項猥褻罪和1項基本攻擊罪。

外媒報導，普斯坎去年先發信給54歲受害者要求見面，但受害者不予理會。當天稍晚普斯坎來到受害者家門外，呼喊她的名字要求進門，即便受害者拒絕，普斯坎仍走進屋內。

受害者當場要求普斯坎離開，但普斯坎竟坐到受害者身上，抓住她的手臂、身體和乳房，接著向前傾咬住她的左乳頭。

受害者立即朝普斯坎腹部揍了一拳並逃跑，普斯坎竟衝向受害者並再次咬住她的乳頭。

普斯坎被捕後，依法拘留在他母親的住處，並嚴禁聯繫受害者，且須距離她的家及工作場所100m以上。普斯坎本月3日現身地方法院，其律師表示普斯坎對這些指控提出異議，預計四月再出庭。