現場照曝光...日本封印九尾妖狐「殺生石」碎裂 日網全嚇呆

日本存在九尾妖狐傳聞，許多地方都有九尾妖狐化身的「殺生石」存在，但5日下午一名日本網友到栃木縣參訪殺生石時驚見殺生石早已碎裂，且神職人員綁在殺生石上用來淨化的注連繩也斷裂，消息傳出後引起日本論壇高度關注。

日本推特網友Lillian於5日下午貼文表示他到栃木縣景點殺生石觀光，但卻驚見殺生石碎成兩半，上頭的注連繩也斷裂，傳說殺生石是日本傳聞中的九尾妖狐化身，眼前畫面令Lillian不寒而慄，直言「如果這是漫畫橋段，應該就是九尾妖狐的封印被打破，準備附身的暗示，感覺看到不該看的東西」。

▲日本Lillian網友5日下午參訪栃木縣殺生石驚見「殺生石」碎裂（上圖），但另一名網友去年12月參訪時未見殺生石碎裂，注連繩也完好無缺（下圖）。

栃木縣殺生石破碎的消息引起日本網友熱議，一位網友表示他在去年12月也到當地旅遊，當時殺生石未見碎裂，且注連繩也完好無缺；另一名神職人員則透露，距離上一次殺生石碎裂已是637年前，當時正值日本南北朝時代，元現寺住持玄翁和尚獨自用法力淨化、驅魔，結束後殺生石便碎裂了。

根據維基百科記載，日本民間傳說白面金毛九尾妖狐多次幻化美女誘惑亞洲各地君王，使朝政敗壞、禍害百姓，後來妖狐東渡到日本，再度化身絕代美女，進宮服侍天皇，天皇被妖狐法術所惑，一病不起。當時著名的陰陽師安倍泰親發現妖狐真面目，祭祀作法逼妖狐露出原形，最後天皇派將討伐妖，終在下野國（日本古代的令制國之一，範圍約在現今的栃木縣）那須高原殺死妖狐，但妖狐怨氣不散，寄生在火山口附近的石頭。

專家調查，殺生石地處火山口，火山噴出硫化氫、二氧化碳氣體及含砷物質，具劇毒，生物接觸恐染病氣或死亡，造成當地草木不生的奇特景象。