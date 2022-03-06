日本樓梯裝鏡子產生錯覺 民眾一不留神就撞上

今時今日在香港最受歡迎當然是12人男團組合MIRROR，日本最近都興起「MIRROR」話題，但與娛樂圈沒有關係。話說有網民早前進入1棟位於東京八王子大和田、售賣各式各樣玩具的大廈，見到其中1層樓的梯轉角位置安裝1塊巨鏡，其角度偏偏是對準樓梯，讓人會產生錯覺，以為鏡內反射就是真實梯級，如果隨便望望便繼續低頭看手機，就有機會直行撞鏡。照片上載至Twitter後引發討論，引來近10萬人讚好。

大廈留意到有關情況後，近日決定在鏡上張貼告示，提醒消費者小心撞鏡，但有人認為經反射後，告示貌似貼在真實樓梯的扶手位置上面，仍然令人有錯覺，亦有網民笑言，其實巨鏡是通往異世界的入口，甚至製作相關「惡搞圖」。有聰明的網民則建議在巨鏡前面擺放一個巨型公仔，讓人一眼看到巨鏡照到巨型公仔的背面，從而知道這是鏡，避免直接撞上受傷。

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文章授權轉載自《香港01》