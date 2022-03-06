老公喝醉忘煮飯 老婆氣得拿魚叉刺他下體害縫17針

越南永隆省有餐廳在上月情人節大搞「性感派對」，在逾百食客用餐時，安排數名性感美女表演，客人拍片兼直播當時情況，事件隨即在網上引起轟動，餐廳遭狂轟。原來表演女郎全部穿上極少布的比基尼泳衣，被批評「穿了像沒穿」，店家更鼓勵食客主動觸摸女郎的私密部位，及將錢塞入私密部位內，現場其實有許多小朋友，引起網友嘩然。當地有關部門及警方調查後證實事件，派對影響附近居民，更吸引多人圍觀，太傷風敗俗，餐廳的女老闆事後爆出表演女郎的真實身份，原來是外聘回來的跨性別人士，她終被罰款逾4570萬越南盾（約5.8萬新台幣）。

2022-03-04 09:33