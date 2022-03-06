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老公喝醉忘煮飯 老婆氣得拿魚叉刺他下體害縫17針

聯合新聞網 / 綜合報導
一名泰國丈夫穆西頓忘記回家煮飯，慘遭老婆拿魚叉刺生殖器。示意圖／Ingimage
一名泰國丈夫穆西頓忘記回家煮飯，慘遭老婆拿魚叉刺生殖器。示意圖／Ingimage

夫妻吵架是常有的事，但若雙方暴力相向，後果恐不堪設想，日前泰國一名丈夫跟朋友喝酒，忘記要回家煮飯，妻子盛怒之下拿起家裡的魚叉，攻擊丈夫下體，導致他生殖器受傷，經過手術縫合17針之後才恢復，男子事後嚇得逃回老家，說要等老婆冷靜一點才願意回家。

根據泰國媒體「Sanook」報導指出，現年45歲的穆西頓（Boonchuey Mooseeton）與好友一同聚餐、喝酒，卻忘記要回家煮飯，43歲的妻子枯卓姆（Chanita Kuedrum）結束農務工作，回家後發現沒有煮好的晚飯，開始責怪穆西頓，憤怒之下她拿起「魚叉」往老公下體射過去，穆西頓感到劇烈疼痛。

不過，因為穆西頓已經喝得很醉，他並沒有馬上就醫，而是等到第二天才去醫院處理，最後生殖器縫合17針，他也不敢再回到家裡，而是跑回老家休息。他表示，「我一開始沒想到會發生這種事情，但結婚已經21年了，我每天都忍受老婆的壞脾氣，這次我要待在老家，避免我又遭到攻擊」。

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