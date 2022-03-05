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吃起司咬斷牙…日男出奇招製「橡皮擦門牙」 接吻也沒被發現

香港01 / 記者白兔糖／報導
藝人Yoshimatsu有次吃起司時，不慎將門牙咬斷，他竟突發奇想自製「橡皮擦門牙」填補牙洞。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
藝人Yoshimatsu有次吃起司時，不慎將門牙咬斷，他竟突發奇想自製「橡皮擦門牙」填補牙洞。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖

近年有不少人會為了外觀整齊而矯正牙齒，甚至配置假牙。不過這些療程既花時間，價錢亦高昂，不禁會讓人卻步。日前日本節目《激レアさんを連れてきた》介紹一位奇人，他因一次意外失去門牙後，竟然沒有遵從牙醫建議做假牙，而是選擇自製「低成本門牙」！

雖然牙齒療程價格隨著技術進步和普及化而降低，有不少人依然需要存錢以應付開支。《激レアさんを連れてきた》這次介紹的主角ヨシマツ（音譯：Yoshimatsu）意外失去門牙，但因爲做假牙需要30萬日圓（約新台幣7.3萬元）價錢高昂，讓他決定用一樣東西代替。

節目《激レアさんを連れてきた》經常介紹一些奇人異事，這次他們製作特輯重新訪問以往的嘉賓，看看他們的近況。當中就有這次的主角Yoshimatsu。原來Yoshimatsu有一次在吃起司時候，悲劇性地將門牙也咬掉。他突發奇想，竟然在家裡找到橡皮擦，插進牙隙中代替門牙。第二天他還插著「橡皮擦門牙」上班，完全沒有被同事發現。其後他有想過找牙醫幫他做假牙，但要價30萬日圓，讓當時生活費只有7萬日圓（約新台幣1.7萬元）的無名藝人Yoshimatsu卻步。

藝人Yoshimatsu有次吃起司時，不慎將門牙咬斷，他竟突發奇想自製「橡皮擦門牙」填補牙洞。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
藝人Yoshimatsu有次吃起司時，不慎將門牙咬斷，他竟突發奇想自製「橡皮擦門牙」填補牙洞。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖

就這樣，Yoshimatsu插著「橡皮擦門牙」度過4年時間，直至發生一件突發事件...，Yoshimatsu交到女朋友了！不過他並沒有將「橡皮擦門牙」的事告訴她，因此兩人接吻時需要特別的接吻技巧。他會用自己的舌頭推開女朋友的舌頭，寧願對方誤會自己接吻技術差，也不願意「橡皮擦門牙」被發現。Yoshimatsu的女友還曾經因他口中傳出AA超能膠的氣味，而懷疑他有毒癮，兩人最後分手收場。當時主持人問到，為什麼Yoshimatsu沒有在那4年內賺做假牙的錢，他則爆出，原來自己還缺了5顆牙，根本無能為力。

從那次上節目後4年，節目組再次拜訪Yoshimatsu。除了當藝人以外，現在的Yoshimatsu還經熟人介紹，兩年前開始寫搞笑藝人相關的專欄。重點來了，Yoshimatsu現在門牙的情況怎麽樣呢？沒錯！過了4年，Yoshimatsu的門牙依然是橡皮擦，真是堅固呢！

果然堅持就是力量！普通民眾根本不會想到可以用橡皮擦代替門牙，更別說是長達8年的時間了！

經過了4年，藝人Yoshimatsu仍在使用著「橡皮擦門牙」。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
經過了4年，藝人Yoshimatsu仍在使用著「橡皮擦門牙」。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖

Yoshimatsu用橡皮擦自製門牙，圖為裝上「橡皮擦門牙」前。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
Yoshimatsu用橡皮擦自製門牙，圖為裝上「橡皮擦門牙」前。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
Yoshimatsu用橡皮擦自製門牙，圖為裝上「橡皮擦門牙」後。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖
Yoshimatsu用橡皮擦自製門牙，圖為裝上「橡皮擦門牙」後。圖／《激レアさんを連れてきた》截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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