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孟加拉少年鐵路軌旁拍片慶祝 下秒遭火車迎面撞死

香港01 / 李納德
17歲孟加拉少年曼達爾日前打完疫苗後到路軌拍片慶祝，其實被火車撞到慘死。（網傳影片截圖）
17歲孟加拉少年曼達爾日前打完疫苗後到路軌拍片慶祝，其實被火車撞到慘死。（網傳影片截圖）

拍片一定要注意安全，否則樂極生悲！孟加拉一名17歲少年日前完成接種新冠疫苗後，和朋友到附近參觀鐵路橋並拍片慶祝，未料少年站在火車軌旁拍攝時，疑錯估距離以為不會被火車波及，結果火車從他身後高速駛近，他想反應時已被撞飛當場死亡，開心拍片變死亡直播。當地傳媒稱事後他的朋友即時逃去，途人將少年遺體抬離路軌報警。

事件發生於孟加拉中部地區達卡省拉傑巴里（Rajbari ）的Kaluakhali區，當地報章《達卡論壇報》報道，17歲少年曼達爾（Alhaj Hossain Mandal）為拍TikTok影片被火車撞死。周三（2日）上午10點15分，少年在路軌附近拍片慶祝完成接種新冠疫苗，惟影片竟變成死亡直播。

網傳影片所見，曼達爾站在路軌旁邊，沒有站上去，當時火車已經入鏡，高速駛近，鏡頭刻意拍向他的腳，證明他剛好站在火車軌旁邊，似乎以為他的位置安全。未料火車駛近時，他馬上發現會被撞到，想反應已來不及，回頭一看被迎面而來的火車撞飛，畫面天旋地轉。

出事火車站站長 Nazmul Haque 向當地傳媒確認事件。事發前，該名少年和朋友去到名叫「Pangsha Upazila Health Complex」的政府醫院接種疫苗，回家路上去到鐵路橋慶祝及參觀。目擊者稱當火車駛近時，除了曼達爾外，其他人都設法跨越了路軌，曼達爾疑未為意火車已駛近被當場撞死，事後他的朋友立即逃去，後來附近途人將他的遺體從鐵路抬下來並報警。

拉傑巴里鐵路警察負責人馬蘇德（Masud Alam）表示，他們到場調查後，已將死者遺體送到醫院檢屍。

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文章授權轉載自《香港01》

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