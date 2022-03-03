365天堅持狂做滾輪運動上萬次 肥滿大叔驚人變身「豬突猛男」

想維持好身材需要花多少時間？有日本網友在推特帳號@InosukeWorkout分享一年來每日持續滾輪健身的過程，這名33歲男子是一名普通上班族，由於羨慕知名動漫《鬼滅之刃》角色伊之助的好身材，於是決定持續一年365天不間斷進行滾輪運動。

每次進行訓練時，他都會戴著伊之助招牌野豬頭套，一邊嚮往著伊之助的勇猛身材一邊勤練。直到今年2月底，他終於訓練滿一周年，他在推特發文紀錄365天總共進行膝式滾輪運動2萬2920次，立式滾輪運動1萬3037次，體重也從一開始的70.1公斤減至目前的57公斤，成功減重13.1公斤，他也貼出前後身材對比照，只見當初的「肥滿圓肚大叔」成了「8塊腹肌猛男」。

他也透露不只做滾輪運動，為了練出完美身材也會到健身房進行其他肌肉訓練，此外他也從飲食下手，將整體分為減肥期和增重期，減肥期會限制攝取碳水化合物，以燕麥片取代米飯，少吃油炸也不喝酒，增重期則天天攝取蛋白質。

網友看到他的驚人變化都深受鼓舞，不禁讚嘆「恭喜你一年來的辛勤付出獲得回報」、「我也想擁有伊之助的身材，看到你的努力，我也開始了滾輪訓練」、「堅持不懈就是力量！」