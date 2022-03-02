日本學校防疫出怪招！吃飯限時14分59秒、每天要洗3次臉

自新冠疫情開始，各國政府制訂了各種防疫規定，包括口罩令、禁內用和限聚令等等。日本的學校依然需要學生到校上課，不過因應疫情，這些學校也推行了各種防疫規定；政府規定15分鐘以上沒有戴口罩共處的話就算是密切接觸者，所以學生必須在14分59秒內吃完午餐。

日本晨間節目《スッキリ》日前分享了日本學校為了防疫而執行的各種奇怪規定。有不少學生和家長都對這些規定的成效和必要性存疑，於是節目請來水野泰孝醫生，一一拆解這些謎之規定。

日本學校謎之抗疫規定如下：

1.必須在14分鐘59秒以內吃完午餐

日本政府規定在沒有戴口罩之下、相距1米（即1公尺）以內、接觸15分鐘即算是密切接觸者。所以學校為了避免因一人確診就需要全班隔離的情況，計時規定他們必須在14分鐘59秒以內吃完午餐。15分鐘的時間一到，全班必須戴上口罩，吃完的需要立刻收拾。如果班上過半人數未能於限時內吃完，可有5分鐘延長時間。對於這個奇葩規定，水野泰孝醫生表示非常驚訝。14分鐘59秒和15分鐘01秒根本沒有分別，5分鐘內大聲喧嘩就有機會確診，反之20分鐘內都保持沉默的話，也可能不會確診。

2.不漱口，改為洗臉

日本人從小就培養漱口的習慣，不過在疫情下為防飛沫傳染，學校要求他們改為每天洗3次手和臉部。排隊輪候到他們的時候就脫下口罩洗臉。對此水野醫生表示由漱口時吐出的水花感染是沒有可能的。而且漱口能保持喉嚨濕潤、保護粘膜，所以漱口的成效遠比洗臉高。

3.添飯採事前申報方式

有學校規定學生需要預先舉手叫老師添飯，脫下口罩進食後就不能再添。

4.只有負責盛飯的學生可以按消毒液

有學生表示學校不允許負責盛飯以外的學生按消毒洗手液，而是負責盛飯的同學為全班擠出消毒液，以避免接觸。醫生指學校重點錯誤，新冠肺炎主要經飛沫傳播，而不是身體接觸，所以這個行為並無意義。

5.不可以踢足球

一所中學以踢足球會有密切接觸爲由禁止學生在休息時間踢足球，但其他運動例如躲避球卻可以繼續。

6.禁止坐同學的座位

學生表示坐朋友的座位時就會被老師罵，到其他教室上課時也必須先消毒椅子。對此醫生表示不能理解，公共設施有幾百倍甚至幾千倍的人共用，批評學校的規定過分緊張。

7.休息時不可與同一人交談超過5分鐘

有網友表示子女的小學休息時每5分鐘就會響鈴一次，指示學生必須轉與另外一位同學交談。因爲每5分鐘就會被迫終結話題，她的子女寧願帶書到校閲讀，完全不與其他同學交談。水野醫生指這個做法不但沒有根據，更有可能令病菌擴散。加上，不能自由地與同學、朋友交談會影響小孩的成長，在教育上也會造成負面影響。

教育專家內田良在節目中回應表示，這些學校的奇葩規矩有可能是為了防範家長們的投訴。萬一有家長因應疫情向校方表示不滿或批評的時候，學校也可以表示自己有推行防疫規定而免責。

其實學校實在是處於兩難才會推出這些奇怪的規定，始終疫情嚴重，不怕一萬，只怕萬一啊！

日本學校為了防疫而設立了各種奇怪規定，其中一條是禁止坐同學的座位。圖／《スッキリ》截圖 日本學校為了防疫而設立了各種奇怪規定。圖／《スッキリ》截圖

延伸閱讀：

每人每日要儲幾多糧？日本循環式儲糧指引 11種建議食物+份量

日本海岸驚現4000支漂浮針筒 包裝印俄語用途不明引恐慌

文章授權轉載自《香港01》