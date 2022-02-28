快訊

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商便當「多一條線」你看過嗎？真實用途讓網友驚訝：強大的發明

聯合新聞網 / 綜合報導
超商便當「多一條線」你看過嗎？神奇用途曝光讓網友驚呼連連。 圖擷自影片
超商便當「多一條線」你看過嗎？神奇用途曝光讓網友驚呼連連。 圖擷自影片

會自動加熱的超商便當你看過嗎？一名日本網友在Tik Tok貼文分享「自己加熱的超商便當」，只見一個未拆封的便當旁「多出一條白線」，他拉動那條線後不久，便當竟開始冒出陣陣白煙，便當開始自動加熱了！

會自動加熱的超商便當曝光後，讓網友們看了嘖嘖稱奇，「從來沒想過便當可以這樣設計耶！」、「我在日本有吃過，超級燙，跟現煮的一樣，很強大的發明」、「希望台灣也可以推出這種便當」。

這款便當的設計原理即是利用便當盒底下加入石灰粉，拉動繩索啟動開關，水分流入與石灰粉產生效應發熱，即可迅速替便當加熱。

@omi_kun161616

Japanese bento can be kept warm at any time🤤

♬ オリジナル楽曲 - おみくん

便當 超商 日本

延伸閱讀

整理包／iPhone用起來卡卡怎麼辦？ 10招簡單自救一定要學起來

俄兵攻入烏國地盤慘遇汽車拋錨...超天兵行為曝 網看傻：花式投降？

AirPods小秘密你可能還不知道？ 錯過恐讓你白白損失590元

目擊「行走的漫畫」自帶速度感 網驚：這輛車時速破百停不下來

相關新聞

超商便當「多一條線」你看過嗎？真實用途讓網友驚訝：強大的發明

會自動加熱的超商便當你看過嗎？一名日本網友在Tik Tok貼文分享「自己加熱的超商便當」，只見一個未拆封的便當旁「多出一條白線」...

AV女優遭勒索近3萬元「否則公開不雅片」 1句話親回網友爆笑

腑裸照、不雅片勒索案件時有所聞，但以AV女優為勒索目標似乎是找錯對象了吧！日本人氣AV女優深田詠美日前於facebook分享對話截圖，原來有1名陌生人透過社交網站傳訊息...

澳洲律師網購日本刀 竟是鹿兒島神宮失蹤國寶

日本鹿兒島神宮供奉的一把日本刀「無銘則重」，在二戰前被指定為國寶，戰後由盟軍最高司令官總司令部（GHQ）接收後下落不明，...

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

一項科學研究的意外新發現顯示，人在臨終時，往事確實可能歷歷在目

前夫愛上現任「女裝男友」！一周見3次瘋狂追求 日女被迫三人行

分手後還能做朋友嗎？能夠接受前任與現任做朋友嗎？上月一位日本網友在Twitter分享自己的獨特經歷，還被漫畫家畫成四格漫畫，道出一個前夫愛上自己的現任男友的奇葩故事...

丈夫不願幫她收衣服 人妻報復「不買他的食物、不換他的床單」

英國女性凱爾西（Kelsi Burns）日前在社群平台提到，丈夫馬特（Matt）在家裡衣服洗好後，拒絕收她的衣服讓她心生不滿，決定不做跟馬特有關的家務，此舉引起網友爭論，有人認為這種「報復行為」會傷害婚姻關係，但也有人贊同凱爾西並說自己也會有相同的反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。