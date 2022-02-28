超商便當「多一條線」你看過嗎？真實用途讓網友驚訝：強大的發明

會自動加熱的超商便當你看過嗎？一名日本網友在Tik Tok貼文分享「自己加熱的超商便當」，只見一個未拆封的便當旁「多出一條白線」，他拉動那條線後不久，便當竟開始冒出陣陣白煙，便當開始自動加熱了！

會自動加熱的超商便當曝光後，讓網友們看了嘖嘖稱奇，「從來沒想過便當可以這樣設計耶！」、「我在日本有吃過，超級燙，跟現煮的一樣，很強大的發明」、「希望台灣也可以推出這種便當」。

這款便當的設計原理即是利用便當盒底下加入石灰粉，拉動繩索啟動開關，水分流入與石灰粉產生效應發熱，即可迅速替便當加熱。