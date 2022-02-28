AV女優遭勒索近3萬元「否則公開不雅片」 1句話親回網友爆笑

腑裸照、不雅片勒索案件時有所聞，但以AV女優為勒索目標似乎是找錯對象了吧！日本人氣AV女優深田詠美日前於facebook分享對話截圖，原來有1名陌生人透過社交網站傳訊息，向她勒索1000美元（約等同於新台幣2萬8千元），更揚言若不付款，就要公開散佈她不雅片。看到這樣勒索，一般女生應該會感到疑惑或者驚慌，但深田詠美則回應1句「OMG，是真的嗎？」，引來網友爆笑。

深田詠美於Facebook上載一張對話截圖，並留言「很有趣」。圖／「深田えいみ AV女優」Twitter

深田詠美上周五（25日）於Facebook上載一張對話截圖，並留言「很有趣笑笑（面白いですね笑笑）」。究竟是什麼有趣事呢？原來有人透過私訊向深田詠美勒索 1000美元，更揚言如果不付款，就要公開散佈她的不雅片（hot video）。

用裸照不雅影片等方法勒索，本來是不法之徒的常用伎倆，但深田詠美作為人氣AV女優，不時都要三點盡露上陣，作品無數，所謂「不雅片」還可以如何比其作品更火辣嗎？深田詠美看到這樣勒索，也不禁回覆「OMG（Oh My God，即我的老天爺），是真的嗎？」

雖然未知「勒索者」是不是在開玩笑，但深田詠美的有趣回應已令網友爆笑，大讚「深田詠美好棒！」、「名成利就，很聰明的女人」。亦有不少網友疑惑究竟有什麼火辣片可以勒索深田詠美，「可能真身是男人」、「什麼都被人看完了」、「還有什麼不雅？」、「這個人真的搞笑」、「但她很多火辣的作品啊......不知那人手持哪一部？」、「勒索AV女優，有用什麼？」。

深田詠美是日本人氣AV女優，平日愛和粉絲互動。圖／「深田えいみ AV女優」Twitter

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文章授權轉載自《香港01》