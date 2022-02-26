測試未婚夫忠誠度她邀美女網紅勾誘 聞男方1句話傷透心

情侶打算步入婚姻關係，當然要有忠誠和信任，不過巴西就有準新娘自信滿滿地認為，未婚夫不會受到外界誘惑，因而接受朋友打賭，找來1個身材姣好的美女網紅，對他進行忠誠度測試，結果卻讓她非常失望。不少人都直呼恐怖，大喊「果然不能完全相信男人」，又認為友人或者早已發現問題，只是用打賭方法提醒她。

在抖音（TikTok）平台擁有15.2萬粉絲的美女網紅Luiza，公開該名巴西準新娘的邀請，指她將於數星期後結婚，即使非常信任未婚夫，她都跟朋友對其忠誠度下了1個賭注，測試他會否受不了Luiza的引誘。

Luiza爽快接受請，並在Instagram關注其未婚夫，並常常按讚對方帖文以吸引注意，沒多久男方果然傳私訊來。在Luiza引導下，聊天內容轉到男女交往的議題上，詢問他是否有其他約會對象，結果男方竟回覆稱「沒有」，並試圖約她見面。

對於未婚夫竟然向Luiza聲稱沒有約會對象，準新娘頓感心傷透，目前不清楚婚禮有否如期舉行，或2人感情狀況是否有變，但事件令網友都大感可惜，相信準新娘知道真相後必定感到痛苦。不過，亦有人估計準新娘的友人應該知道些少內情，才會用打賭方式勸準新娘試探一下，至少在婚前認清那個男人的真面目。

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文章授權轉載自《香港01》